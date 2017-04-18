Sürdürülebilirlik eğitimlerini ortaokullara taşıyor
Lise ve üniversite öğrencisi gençleri sürdürülebilirlik konusunda eğitmek amacıyla farklı projelere imza atan Rönesans Eğitim Vakfı, yeni bir projeye başladı. ‘Sürdürülebilirlik Eğitim Projesi’ kapsamında orta dereceli okullarda sürdürülebilirlik eğitimi ile çocuklarda bu konuda bilinç ve hassasiyet oluşması hedefleniyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Rönesans Holding’in sahibi olan Ilıcak Ailesi’nin girişimleri ve destekleriyle 2009 yılında kurulan Rönesans Eğitim Vakfı çatısı altında pek çok projeye imza atılıyor. Bugüne kadar 6 bin öğrenciye karşılıksız burs veren Rönesans Eğitim Vakfı, gençlerin aktif birer sorumlu yurttaş olabilmeleri amacıyla yenilikçi eğitim modelleri geliştirip uyguluyor.
Lise ve üniversite öğrencilerinde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için bugüne kadar farklı projeleri hayata geçiren vakfın en yeni projesi ise Sürdürülebilirlik Eğitimi Projesi oldu. Bu proje kapsamında orta dereceli okullarda sürdürülebilirlik eğitimi verilerek çocuklarda küçük yaşlardan itibaren bu konuda bilinç ve hassasiyetin oluşmasına katkıda bulunmak hedefleniyor.
Proje kapsamında, grup bünyesindeki çalışanlardan oluşan gönüllüler, çocuklarda sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmak için, özel hazırlanmış eğitim materyalleriyle 2 ders saati sürecek interaktif bir eğitim verecek.
GÖNÜLLÜLER SEÇİLDİ
Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, geçen ay içerisinde gönüllülerin seçildiğini ve bu konuda eğitim aldıklarını söylüyor. Kayaalp, bu aydan itibaren de ortaokullarda eğitimlere başlanacağını belirtiyor.
Eğitimlerde 5. ve 6. sınıf öğrencilerine ‘Bir şeyin sürdürülebilir olması ne demek?’, ‘Sürdürülebilirlik neden önemli?’, ‘Doğaya karşı üretmek ve tüketmek, nasıl olur?’ gibi konuların anlatılacağını da ifade ediyor.
İpek Ilıcak Kayaalp, bu konuda şunları söylüyor: “Projenin ilk yılında bin öğrenciye ulaşma hedefimiz söz konusu. Üç yıl içinde ise 3 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Bunun bir üst yaş grubunda, lise seviyesinde ise bir süredir yürüyen başka bir projemiz var.
Geçtiğimiz yıl yine çalışanlarımızdan gönüllü ekibimizle meslek liselerinde inşaat teknolojileri bölümünde okuyan 100 civarında kız öğrenciye hem mentor olduk hem de eğitim vermeye başladık. Bu projeyle meslek liselerinde 10. ve 11. sınıflarda okuyan kız öğrencilere kişisel ve mesleki hayatlarında destek olarak, onları çalışma hayatına hazırlamayı amaçlıyoruz.
Liseden sonra üniversite öğrencisi gençleri de sürdürülebilirlik konusunda eğitiyor ve bilgilendiriyoruz. ‘Sürdürülebilir Geleceği Tasarla’ yarışmamız vesilesiyle bu konuda bir şeyler üretmek için onları teşvik ediyor ve cesaretlendiriyoruz.”
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