Survivor sponsorluğu Cazador’a ne kazandıracak?
Acun Medya prodüksiyonu Survivor’ın bu yılki kıyafet sponsorluğunu Cazador üstlendi. Şubat ayından itibaren tüm yarışmacıları giydirecek olan Cazador, 2006 yılında kurulmuş bir şirket.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin 400 noktasında ürünleri satılan şirket 12 ülkeye de ihracat yapıyor. Ürünlerinin yüzde 20’sini yurtdışına satan şirketin pazarları içinde ilk sırada Yunanistan geliyor.
Şirket, Hollanda ve İtalya’da tasarım ofisi açmak için çalışmalar yürütürken, yurtdışındaki bayilik ağını geliştirmek üzerine de yoğunlaşmış durumda.
2017’yi 75 milyon TL ciro ile kapattıklarını söyleyen Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, yılda 2 milyon adetlik ürün satışı gerçekleştirdiklerini belirtiyor.
Survivor sponsorluğuyla birlikte yıl boyunca buna 400 bin adetlik ürün satışı eklenmesini beklediğini ifade eden Görür, sponsorluk anlaşmasına imzadan sonra aldıktan sonra kendilerine bu hakkı devretmeleri için pek çok firmanın teklifte bulunduğunu anlatıyor.
Sponsorluk kapsamında yarışma için özel koleksiyon hazırladıklarının üzerinde duran Görür, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Her yarışmacının şortunu, tişörtünü, eşofman takımını, yağmurluğunu ve çantasını üretiyoruz.
Bu kıyafetleri müşterilerimiz mağazalardan ve online satış sitelerinden de kolay bir şekilde tedarik edebilecekler. Ayrıca yarışmacılar dışında Dominik’te çalışan yüzlerce kişilik ekibin kıyafet ihtiyaçlarını da karşılayacağız.”
Bu sponsorluğun marka bilinirliğini artırmasının yanı sıra ciroya da etki etmesi bekleniyor. Şirket, bu sayede 2018’de cirosunu 100 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.
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