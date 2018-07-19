TAB Gıda’nın dijital dönüşüm yatırımları artıyor
TAB Gıda, bir yandan restoran sayısını artırırken bir yandan da dijital dönüşüme ciddi bir yatırım yapıyor. Şirket, hem tüketicinin hem de franchiselarının hayatını kolaylaştıracak teknoloji ve hizmetleri hayata geçirmek için çalışmayı sürdürüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
TAB Gıda, bünyesinde Burger King, Sbarro, Popeyes, Arby’s, Usta Döner markalarını bulunduran ve Türkiye’de toplam bin 100’ü aşkın restorana ulaşmış bir şirket. Geçen yıl Türkiye’de 2 milyar TL’ye yakın ciro elde eden şirket, son üç yıldır dijital dönüşüme yaptığı yatırımla dikkat çekiyor.
Şirket, bu yatırımlara değişen tüketici davranışları doğrultusunda hayata geçirdiği ‘Ne Yediğini Bil’, ‘Tıkla Gelsin’ ve Facebook Messenger BOT gibi online uygulamalar ile başladı. Ardından tüm restoranlardaki menü boardları dijitalleşti-rerek birer iletişim mecrasına çevirdi.
Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüm anlamında pek çok proje hayata geçecek. Tüm bu çalışmalardan sorumlu kişi de TAB Gıda Dijital Pazarlama ve Teknoloji Direktörü Burak Akın.
Önceki hafta, bugüne kadar yaptıkları çalışmaların geri dönüşünü ve önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladıkları projeleri konuşmak üzere, Akın ile bir araya geldik. Fiyat iletişiminin yanında ürün ve marka iletişimi yapmaya da olanak sağlayan dijital menülerin 1,5 yılda tamamen değiştiğini söyleyen Burak Akın, bu ekranlara geçişle hem marka bilinirliğinde hem de satışlarda artış elde ettiklerini anlatıyor.
Tek merkezden yönetilen 6 bin ekran sayesinde baskı maliyetleri de ortadan kalkmış durumda. Bir yazılım ekibi kuran ve akıllı ekran teknolojileri geliştirmek üzere TÜBİTAK’a başvuran şirket, yağmurda kahve, sıcak havada dondurma önerecek, stokları ön plana çıkaracak bir sistem üzerine çalışıyor.
Donanımlar ise TAB Gıda içinde yer alan AR-GE ekibi tarafından geliştirilmiş ve iki yerel tedarikçi tarafından üretimleri gerçekleşiyor. Bu menü ekranlarında gösterilen videolar da içerideki ekip tarafından hazırlanıyor.
Eylül ayında TAB Gıda bünyesinde bir sadakat programının devreye alınacağının bilgisini de veren Burak Akın, mobil uygulamayı indirip üye olan müşterilerinin avantajlar elde edeceği bir program tasarladıklarını ifade ediyor.
Bir sadakat ajansıyla avantajları planlayan ekip, 81 ilde başlayacak bu uygulamayı aynı anda binin üzerinde restoranda kullanır hale getirecek. Hizmeti kişiselleştirmek için restoran ve dijital dünyayı entegre etmek gerektiğini anlatan Akın, bunun için yeni bir uygulama üzerinde çalıştıklarına da değiniyor.
Bu uygulama sayesinde kasaya gelmeden sipariş verebileceksiniz. Zaten pek çok restoranda olan sıramatik sistemi de bunun için kurulmuş bulunuyor.
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