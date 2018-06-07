Takımlar gol sevincini artık kolları açık yaşıyor
Şirketlerin spora yaptıkları yatırım bütçesi düzenli bir şekilde büyüyor. Şirketler artık bu yatırımların kendilerine nasıl bir fayda sağladığını da ölçmek istiyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Nielsen’ın bu amaçla geliştirdiği Nielsen Sport çözümü Türkiye’de de yaklaşık iki yıldır hem şirketler hem de kulüpler tarafından kullanılıyor. Nielsen Media Research Genel Müdürü Erdem Tolon, Nielsen Sports sayesinde sponsorluk kampanyası süresince reklamveren firmaların marka konumlandırmalarını optimize ettiğini, logo veya sloganının görünürlüğünün kantitatif analizini, okunabilirliğini ve akılda kalıcılığını ölçebildiğim anlatıyor.
Bu ölçümler neticesinde markaların ve kulüplerin zaman içinde bazı değişimlere gittiğini söyleyen Tolon, sözlerine şöyle devam ediyor: “Eskiden bazı takımlar gol sevincini kollarını bağlayarak yaşardı.
Bunun logo görünürlüğünü azalttığı tespit edildi ve artık sevinç anlarında kollar bağlanmıyor. Bir markanın logosunun ise yeterince görünmediği fark edildi ve formadaki logonun ölçüsü büyütüldü.”
Eskiden maç yayınlarının ana mecra olduğu düşünülürdü ancak yapılan araştırmalar kısa görüntülerin daha önemli olduğunu gösterdi. Erdem Tolon, “Çünkü kısa görüntülerin paylaşımı ve dolayısıyla etkileşimi daha fazla oluyor” diye konuşuyor.
Erdem Tolon, bu ölçümlerde içeriğin tüketim oranından ziyade tüketicinin dikkatinden alınan payın daha önemli olduğunu gördüklerini de söylüyor. Tolon, çoklu ekranla yaşadığımız bu dönemde dikkatin hangi mecradan çekildiği bilgisinin artık daha değerli olduğunu ifade ediyor.
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