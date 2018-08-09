TBWA İstanbul’da neden tasarım topluluğu kuruldu?
TBWA İstanbul’un Design Community isimli yeni birimi, sanat, tipografi, moda ve mimari gibi disiplinleri ve farklı bakış açılarını bir araya getiriyor. Bu birimle ambalaj ve logodan ofis ve mağaza tasarımına kadar birçok ihtiyaca yanıt verilmesi hedefleniyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
BWA İstanbul’da farklı disiplinlerden gelen kreatifleri aynı çatı altında buluşturan bir tasarım departmanı kurulduğunu daha önce yazmıştık. Geçen hafta bu yeni yapıyı konuşmak üzere Design Community ismi verilen departmanın direktörü Özge Güven ve TBWA İstanbul CCO’su İlkay Gürpınar ile bir araya geldik.
Birçok büyük müşteri alan ve yaptığı işlerle çok konuşulan ajansın içerisinde farklı departmanlar kurduklarını anlatan İlkay Gürpınar, örneğin etkinliği bir departman olarak ajans çatısı altında konumlandırdıklarını söylüyor.
Bu departmanın bugüne kadar League of Legends’ın 10 bin kişilik organizasyonundan Ai Weiwei’nin sergi açılışına kadar pek çok ekinliğe imza attığını da ifade ediyor.
Son kurulan departmanın Design Community olduğunu anlatan Gürpınar, bu yeni birimde sanat, tipografi, moda ve mimari gibi disiplinlerin ve farklı bakış açılarının bir araya geldiğini söylüyor.
MARKA KİMLİĞİ KURUYORLAR
Ajans olarak son dönemde çalıştıkları markalar için uzun vadeli marka kimlikleri kurduklarına değinen İlkay Gürpınar, müşterilerin logodan etkinliğe, reklamdan deneyim tasarımına kadar pek çok hizmeti paket halinde istediğinin altını çiziyor.
Yakın zamanda gelen taleplerden yola çıkarak da tasarım departmanını oluşturduklarını belirtiyor. TBWA İstanbul’un tasarım konusunda merak ve ilgisinin olduğunu, hatta bu alandaki yarışmalara tek katılan ajans olma özelliğinin bulunduğunu da ifade ediyor.
Gürpınar, “Tasarım konusunda talep gelince bunu departman haline getirdik” diyor. Özge Güven ise buranın isminden de anlaşılacağı üzere bir dizayn topluluğu olduğunu anlatıyor. Güven, bu topluluğa tasarım disiplinleri altında çalışan herkesin katılabileceğinin üzerinde duruyor.
Dünyada şirketlerin kendi fontları yani yazı tipleri olduğunu, Türkiye’de de bu konuya odaklanmak istediklerini aktaran Güven, aynı zamanda akademisyen olan bir tipografın aralarına katıldığını da söylüyor.
Hatta bir marka için bir proje tamamlanmış bile. Kısacası, ajans bu departmanla, ambalaj ve logodan ofis ve mağaza tasarımına kadar pek çok ihtiyaca yanıt vermeyi hedefleniyor.
Son dönemde ajans içlerinde reklam dışında farklı hizmetler veren yapıların artmasının nedeni de kuşkusuz reklam sektörünün istendiği kadar büyümemesi.
Hizmet alanını geliştirip pastayı büyütmenin herkesin hedefi olduğunu anlatan İlkay Gürpınar, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Artık reklamcılık olarak bakmıyoruz işe.
Markanın gelişimine ve ticari evrimine destek olacak kaslar bizde var. Bunu bilimsel olarak ortaya serdiğimiz bir döneme giriyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?