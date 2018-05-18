Tedarikçilerinin yarısı kadın olacak
Anadolu’dan çıkan markalardan biri olan restoran zinciri Big Chefs, 2009’dan bu yana hızlı büyümesiyle dikkati çekiyor. 2016 yılında Taxim Capital’in yüzde 40’ını satın aldığı şirketin bugün altısı yurtdışında olmak üzere 52 şubesi var.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2 bin 360 çalışanı olan şirket geçen yılı 276 milyon lira ciroyla kapattı. Bu yıl ise 360 milyon TL’lik ciro ve şube sayısının 65’e çıkarılması hedefleniyor. Big Chefs’in kurucu ortağı olan ve Ekonomist Dergisi’nden üç kere yılın kadın girişimcisi olarak ödül alan Gamze Cizreli, başarı hikayesiyle pek çok kadına rol model oluyor.
Özellikle Anadolu’daki kadınların potansiyellerini keşfetmek ve ekonomiye dahil olmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu gören Cizreli, ‘Toprağın kadınlarından sofralara’ projesini hayata geçirmeye karar verdi. Bugün restoranları için 600’ün üzerinde ürün tedarik ettiklerini anlatan Cizreli, bu proje kapsamında 14 kadın seçti ve 14 ürünü bu kadınlardan almaya başladı.
Kuşkonmazdan keçi peynirine, siyez bulgurundan tarhana ve fındığa kadar 14 ürünü direkt kadın üreticilerden almak o kadar kolay bir iş değil. Kadınların seçimi, tedarik ve lojistiğin oluşturulması tam dokuz ay sürdü.
Bu 14 kadın, Türkiye’de üyeleri tamamen kadın olan 168 kadın kooperatifi, illerin sanayi ve ticaret odaları ve aracılarla görüşülüp belirlendi. Yılda 110 milyon TL’lik ürün satın aldıklarını anlatan Gamze Cizreli, bu 14 kadından yılda 10-12 milyon TL’lik alım yapacaklarını söylüyor. Hedef kadın tedarikçi sayısının 100’e çıkması. Dahası, toplam ürün tedarikinin yüzde 50’sinin kadınlardan yapılması.
Denizbank ile bir anlaşma yapıp kadınlara bir yılı geri ödemesiz düşük faizli kredi imkanı da sunduklarını dile getiren Cizreli, ileride bankayla bu konuda bir zirve ve yarışma yapabileceklerini de anlatıyor.
Bu arada tüm restoranlardaki menüler değiştirilmiş durumda. Yeni menülerde 14 kadının fotoğraflarının yanı sıra hikayeleri ve ürünlerinin hangi yemekte olduğu yer alıyor.
Kadın üreticilerin kendisine web sitesinden ulaşabileceğinin bilgisini veren Gamze Cizreli, bu ürünleri yurtdışındaki restoranlara da taşımak istediğini söylüyor. Bunun için gerekli izinlerin alınması konusunda çalışmaların sürdüğünü de dile getiriyor.
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