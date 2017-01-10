Tescil süreci basitleştirildi
Altısı geçici olmak üzere, toplam 199 maddeden oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, yasalaştı. Kanunla, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Peki yeni kanun şirketlere getirisi ne olacak? Bu soruyu Türk Patent Başkanı Habip Asan’a sordum. Asan kanunun, ülkemiz ihtiyaçları ve uluslararası sistemle uyumu göz önünde bulundurularak hazırlandığı için tescillerini uluslararası boyutlara taşımak isteyenlere tescillerini daha kolay elde etmeleri konusunda avantaj sağlayacağını söyleyerek konuşmaya başlıyor.
Tescilli markaların etkin kullanımına yönelik yapılan düzenlemelerin yine hak sahiplerini etkileyecek önemli bir düzenleme olduğunun altını çizen Asan, “Marka tescili yaptıranların tescillerini korumaları için belirli bir süre içinde gerçekten markalaşmaları gerekecek. Ayrıca marka tesciline konu olabilecek unsurlar arttığı için tescil alanı daha da genişlemiş oluyor” diye konuşuyor.
Kanunla, tescil sürelerini hızlandırmak için ilan süreleri kısaltıldı ve süreç basitleştirildi. Bu da başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması anlamını taşıyor. Coğrafi işaretler konusunda denetim sisteminin işlerliğini etkinleştirmek için yapılan düzenlemeler ise coğrafi ürün üreticilerini doğrudan etkileyecek.
Denetim sisteminin işlerliğinin coğrafi işaretli ürünlerde kalite garantisini daha da yükseltecek bir etki göstereceğini anlatan Habip Asan konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Özellikle patent ve tasarım başvurularında niteliği artırmaya, patentlerin ticarileşmesini kolaylaştırmaya, üniversite buluşlarını artırmaya, kaynakların etkin kullanımını sağlamaya yönelik yapılan düzenlemelerin firmalarımızın daha fazla AR-GE’ye yönelmesine neden olacağını düşünüyorum.
Yine rekabet gücü daha yüksek marka, patent ve tasarımlar üretilecektir. Tasarımlarda yan sanayi üretimi yapan firmalar açısından önem taşıyan eşdeğer parçaların tasarım koruması dışında tutulacak olmasıdır. Bu uygulamaların tümüyle ekonomimize olumlu katkıları olacak.”
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