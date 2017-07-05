TJK neden imaj kampanyası yaptı?
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), geçen hafta mecralarda yer almaya başlayan imaj kampanyasıyla dikkatleri çekti. Bu kampanyanın neden yapıldığı ile ilgili farklı görüşler var.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Ancak TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, kurumun at yarışları düzenlemenin dışında da çalışmaları olduğunu anlatma gereği duydukları için bu kampanyayı yaptıklarını söylüyor.
67 yıl önce kurulan Türkiye Jokey Kulübü (TJK), geçen hafta “Türkiye’ye en çok kazandıran spor kulübü” olduklarının altının çizildiği iletişim kampanyasıyla dikkati çekti. Ülke ekonomisine her yıl 5 milyar TL katkı ve 200 bin kişiye de istihdam sağlandığının üzerinde durulan bu imaj kampanyası akıllara pek çok soruyu getirdi?
Kimileri, koşuları düzenleme ve oynatma yetkisini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alan TJK’nın bu yıl sonunda sözleşmesinin bitiyor olmasını neden olarak gösteriyor. Çünkü bu yılın başında çıkan kanun hükmünde kararname ile yetki artık Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı değil Türkiye Varlık Fonu’nda…
Kimileri de bu kampanyanın özelleştirme öncesinde yapılan bir tanıtım çalışması olduğunu öne sürüyor. Biz en yetkili ağıza bu soruyu yönelttik. TJK’nın bu imaj kampanyasını neden yaptığını TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci’ye sorduk.
Türkiye Jokey Kulübü denildiğinde kiminin aklına at yarışları ve dolayısıyla da bahisçilik geldiğini söyleyen Yasin Kadri Ekinci, oysa TJK’nın sadece bundan ibaret olmadığını ve at yarışları düzenlemenin dışında da çalışmaları olduğunu anlatma gereği duyduklarını belirtiyor.
Karpat tarafından yapılan imaj kampanyasıyla TJK’nın algısını toplum nezdinde pozitif anlamda geliştirmek amacında olduklarını söyleyen Ekinci, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “TJK içinde binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz.
Mülteci çocuklar için gerçekleştirilen faaliyetlere, kadına şiddete hayır diyen organizasyonlara, kadınlara hipodromlarda istihdam yaratacak projelere imza atıyoruz, destek oluyoruz.
Ülkemizi temsil edecek jokeylerin yetiştirilmesinden yurtdışında Türkiye’yi en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan faaliyetlere uzanan birçok konuda çalışıyoruz. Biz tüm bunları da kamuoyu ile paylaşmak istedik.”
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