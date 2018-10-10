Turizmde dijital dönüşüm
Teknolojinin geliştiği günümüzde birçok sektör dijital dönüşüm yaşıyor. Türkiye’ye sağladığı dövizle ülkenin cari açığını kapatma konusunda önemli bir rol üstlenen sektörlerin başında gelen turizm de bunlardan biri.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Birçok tesis kendini dijital çağa adapte ederken bu sürece adapte olamayanlar ise rekabette geri kalıyor. CRM Group şirketlerinden CRM Medya, otelleri dijital çağa adapte edecek bir yazılım geliştirdi.
Bu yazılımla oteller reklam, CRM, call center, otel, uçak, transfer gibi hizmetleri tek bir sistem altında sunacak. CRM Group Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Becer, ciro üzerinden yüzde 1’lik komisyon ile bu hizmeti sunacaklarını, ciro arttıkça komisyon oranının düşeceğini söylüyor.
Otellerin şu anda acentelere yüzde 20 komisyon ödediklerine dikkat çeken Becer, bu sistemle ise cirolarının yüzde 3-5’i gibi bir oranla tüm operasyonlarını yürütebileceklerini ve istihdam tasarrufu da sağlayacaklarını vurguluyor.
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