Türkiye nasıl KFC’nin en hızlı büyüyen ülkesi oldu?
120 ülkede 20 binden fazla şubesi olan KFC, bu yıl ‘so good’ sloganını rafa kaldırarak marka sloganını eskiden de kullandığı ‘parmak ısırtan lezzet’ olarak değiştirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Marka özünü ise ‘Always Original’ olarak tanımlayan KFC, ülkemizde de pazarlama çalışmalarında ‘kendin ol ve özünden gelen orijinal yanları kutla’ mesajını vermeye başladı.
Yılın başında bu yeni strateji ve sloganı Medina Turgul DDB’nin yaptığı reklamlarla tüketiciye ulaştıran şirket, bu kampanyayla 3,5 ayda satışlarında çift haneli bir artış yakaladı. KFC Türkiye Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Şener, bu çift haneli büyümede reklam kampanyasının yanı sıra teknoloji ve operasyonel verimlilik için yaptıkları yatırımların ve tüketici iç görüsü doğrultusunda hareket etmelerinin de etkili olduğunu söylüyor.
Şener, bu sayede Türkiye’nin KFC’nin dünyada en hızlı büyüyen ülkesi olduğunun altını çiziyor. Türkiye’de 114 şube ve 2 bin çalışanları olduğunu ifade eden Şener, şube sayısını hızla arttırmak için çalıştıklarını da dile getiriyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?