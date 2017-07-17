Türkiye’de büyümeyi sürdürecek
Üç farklı etkinlik alanıyla Türkiye’de faaliyet gösteren Merlin Entertainments, yatırımlarını sürdürmek niyetinde.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, Legoland Park, The Eye Brand ve The Dungeons’ı Türkiye’ye getirmeyi planlıyor. Merlin Türkiye Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, mevcut üç merkeze ziyaretçi çekmek için ciddi bir iletişim ve pazarlama çalışması yaptıklarını da anlatıyor.
Aileye yönelik eğlencede dünyanın en önemli etkinlik alanı işletmecisi olan Merlin Entertainments, 2015 yılında Türkiye pazarına da giriş yaptı.
Şirketin Türkiye pazarındaki ilk yatırımı, daha önce Turquazoo olan Forum İstanbul’daki akvaryumu satın alması oldu. Ocak 2015’te Turquazoo, Merlin’e ait ve 51 merkeziyle dünyanın en büyük akvaryum zinciri olan Sea Life marka kimliği ve temasına göre yenilendi ve hizmet vermeye başladı.
Ardından Temmuz 2015’te Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın ilk merkezi olan Legoland Discovery Centre yine Forum İstanbul’da açıldı. En son yatırım ise Kasım 2016’da İstiklal Caddesi’nde açılan, dünyanın en bilinen balmumu heykel müzesi Madame Tussauds oldu.
Bu merkezi 55 figür ile açan şirket her yıl 3-4 figür eklemeyi planlıyor. Merlin Entertainments, Türkiye’de son iki yılda açtığı bu üç eğlence merkezi için toplam 90 milyon TL’lik yatırım yaptı.
Merlin Türkiye Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, yeni yatırımlar için de görüşmelerin sürdüğünü söylüyor. Suner, turist sayısının artmasının kendileri için önemli olduğunun da altını çiziyor.
Türkiye’ye Legoland parkları, The Eye Brand ve The Dungeons’u getirebileceklerini anlatan Suner, ikinci Legoland Discovery Centre’ı Anadolu’da açmak niyetinde olduklarından da bahsediyor.
Türkiye’de aile eğlence konseptine çok ihtiyaç olduğunu dile getiren Suner, ziyaretçi sayısının her yıl arttığını ifade ediyor.
KAMPANYALAR ORTAK
Sarper Hilmi Suner, birbirinden farklı hedef kitlesi olan bu etkinlik alanlarının pazarlama ve iletişimini nasıl yaptıklarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Merkezlerimizin sayısı arttıkça, iki merkezi ve üç merkezi kapsayan ortak biletlerde sunduğumuz fiyat avantajlarıyla, her merkez diğer merkezler için yeni ziyaretçi trafiği yaratıyor.
Pazarlama iletişimi anlamında tüm iletişim kanallarını eş zamanlı olarak kullanıyoruz. Burada hedef kitlenin en çok tükettiği mecraları önceliklendiriyoruz. Şirketimizin dünyanın dört farklı kıtasında yer alan farklı merkezleri için kullandığı ve başarısı kanıtlanmış kampanya ve mecraları Türkiye’ye adapte ediyoruz.
Bize özel kampanyalar da yapıyoruz. Hatta bunlardan başarılı olanlar diğer ülkelerdeki merkezler için örnek teşkil ediyor. Ayrıca zaman zaman yapmış olduğumuz ziyaretçi analizleriyle hedef kitlemizin en çok tükettiği iletişim kanallarının ve yaptığımız iletişim çalışmalarının geri dönüşünü ölçüyoruz.”
Sarper Hilmi Suner, Merlin Grubu’nun tüm dünyadaki en önemli iletişim metodlarından birinin de başka markalarla yan yana gelerek yapmış olduğu tüketici kampanyaları olduğunu belirtiyor. Suner, kendi kategorisinin prestijli markalarıyla ortak promosyon kampanyaları yaptıklarını dile getiriyor.
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