Türkiye’de “hemen al” sözü harekete geçiriyor
SEMrush, dijital pazarlamacıların kullanabileceği 30 çözüme sahip bir platform. Çek Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Rusya ve ABD’de olmak üzere dört merkezi bulunan platformun dünya genelinde 3 milyon müşterisi var.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şirket, markalara online aramalarda ilk sıralarda görüntülenmeleri için doğru anahtar kelimeleri bulabilecekleri, organik trafik ve diğer analizleri temin edebilecekleri, web sitelerinin trafiğini artırma yollarını keşfedebilecekleri, sosyal medya takibi, rakip analizi gibi online stratejileri kurgulayabilecekleri çözümler sunuyor.
SEMrush Global Pazarlama Grup Müdürü Olga Andrienko, her yıl yaptıkları araştırmalara Türkiye’yi de dahil ettiklerini belirtiyor.
ABD, İngiltere ve Türkiye pazarlarında 13 kritik sektörün e-ticaret sitelerini mercek altına alarak yaptıkları 2018 e-Ticaret Trendleri araştırma sonuçlarında Türk tüketicisinin farklılığını gördüklerini belirten Andrienko, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “ABD ve İngiltere’de ‘ücretsiz kargo’ ve ‘teslimat’ en çok kullanılan ifadelerken, Türkiye’de reklamlarda en sık kullanılan kelimenin ‘alışveriş’ olduğunu, bunu ikinci sırada ‘bedava kargo’nun takip ettiğini gördük.
Türkiye’de kullanılan en yaygın harekete geçiren e-ticaret terimi ise bunlardan biri değil. Türkiye’de tüketiciyi harekete geçiren kelime ‘hemen al’. Onu, ‘uygun fiyatlarla’, ‘fırsatıyla’ ve ‘yeni sezon’ takip ediyor.”
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