Türkiye’nin ilk ‘tonton’ platformu
Obezite sorunu yaşadıktan sonra Tontonuz.biz‘i kuran Pınar Akgün, bu platform ile kilo problemi yaşayan kişileri önce web’de sonra da etkinliklerle gerçek hayatta buluşturmayı hedefliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Akgün, platform aracılığıyla 3 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor. 1973 yılında doğan Pınar Akgün, çocukluğunun ilk yıllarından itibaren obezite ile iç içe bir hayat yaşadı.
Daha 5 yaşındayken diyet kavramı ile tanışan Akgün, çocukluğunda geçirdiği birtakım rahatsızlıkların da etkisiyle 11 yaşındayken 115 kilo ile ilk zayıflama merkezi macerasını deneyimledi.
O günden 2015 yılına kadar olan süreçte, zayıflama merkezleri, diyet ve diyetisyenler, balon kelepçe, akupunktur, gibi birçok uygulamayı deneyen Akgün, bugüne kadar toplamda 682 kilogram aldı, verdi.
2015 yılından günümüze kadar geçen 23 ayda 147 kg veren ve sağlığına kavuşan Pınar Akgün, gerek kendi tecrübelerinden gerekse çevresinden edindiği tecrübelerden kilo sorununun psikolojik, ekonomik, sosyal, iş hayatı ve kişisel hayat üzerinde ne derece tahribat yapabildiğini derinlemesine gözlemledi. Bu gözlem ve deneyimleri ışığında da Tontonuz.biz’i kurdu.
Fazla kilolu insanlar Türkiye’de bugün nüfusun yüzde 50sine yakınını oluşturuyor. Bunun yüzde 17,2si ise obez kategorisinde bulunuyor. Ancak bazıları evlerinden bile çıkmadığı için bu sorun çok göze batmıyor.
3 MİLYON KİŞİYE ULAŞACAK
Pınar Akgün’ün projesi bu insanları bir araya getiren bir sosyal ağ. Web’de yayına başlayan Tontonuz.biz, kâr amacı gütmeyen bir proje.
Hedefi ise fazla kilolu insanları bir araya getirmek. Tontonuz.biz’in hedeflerinden biri, kişileri önce web’de sonra da burada organize edilen etkinliklerle gerçek hayatta buluşturmak.
Akgün, Tontonuz.biz’i üç ana alanda genişletmeyi planladıklarını söylüyor ve şu bilgileri veriyor: “Bunlardan ilki, diyetisyenden stil danışmanına kilo problemiyle bağlantılı destek sağlayacak uzmanları üyelerle buluşturan ‘Uzmanına Sor’; ikincisi, mekanların kilolu insanlara uygunluğunu denetleyen ‘Tonton Onaylı’ uygulaması; üçüncüsü de indirimler ve promosyonların sağlandığı ‘Tonton Kart’. Sistemimizde 30 bin kişi bulunuyor.
Önce 3 milyon kişiye ulaşmayı, ardından da platformu Ortadoğu’ya taşımayı hedefliyoruz.”
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