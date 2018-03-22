TÜSİAD’dan dizilere cinsiyet eşitliği ilkeleri
Televizyon dizilerinin toplumu etkileme gücü oldukça yüksek. Hele ki bizim gibi zamanının büyük kısmını televizyon başında geçiren ülkelerde…
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
TÜSİAD da bu gerçekten hareketle kadının toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun konumlanmasını desteklemek amacıyla dizi sektörü paydaşlarıyla birlikte, ‘Televizyon Dizilerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ projesini hataya geçirdi.
Koç Holding’in ana destekçisi olduğu bu projede, Anadolu Grubu, ARGE Danışmanlık, BASF Türkiye, Borusan Holding, BSH Ev Aletleri, Fiba Holding, Güvensan, İstanbul Kültür Üniversitesi, Mogul Tekstil, Schneider Electric Türkiye, Siemens Türkiye, Tat Gıda, Vodafone Türkiye ve WYG Türkiye yer aldı.
Proje kapsamında, TV dizilerinde toplumsal cinsiyet kalıp ve yargılarını ortadan kaldırmak amacıyla beş ilke benimseniyor. Kadınların ve erkeklerin fiziksel görünüm, karakter, duygu ve meslek çeşitliliğini artırmak birinci ilke.
Hayata işe ve eve dair sorumlulukları dengeli dağıtmak, şiddeti olağanlaştırmamak, toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun dil kullanmak, rol model karakterlerin görünürlüğünü sağlamak ve artırmak da diğer ilkeler.
Bu projenin uygulamaya nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?