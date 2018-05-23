Üçüncü yılında 400 çocuğa ulaşacak
Migros ve P&G’nin desteğiyle Özel Olimpiyatlar Türkiye tarafından 2016 yılında başlatılan Minik Sporcular projesi, özel eğitim gereksinimi olan çocukları sporla hayata dahil etme yolunda ilerliyor.
FATOŞ BOZKUŞ
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Pilot yılın ardından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında yedi üniversite ve yedi anaokulunda uygulanan proje, gönüllü partner gençlerle birlikte sunduğu oyun odaklı eğitim programıyla özel çocukların fiziksel ve bilişsel gelişimine destek olmayı hedefliyor.
P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş, projeye şimdiye kadar 600’den fazla özel ve partner sporcunun dahil olduğunu ve projenin sonuçlarının da oldukça iyi olduğunu söylüyor.
Ersavaş, sonuçları şöyle anlatıyor: “Özel çocuklar ve partner sporcular oyun odaklı eğitimlerle hızla gelişim gösterdiler. Koordinasyon becerileri arttı ve sosyalleştiler. Yedi aylık motor becerilerini sporla sekiz hafta gibi kısa bir sürede sağlayabildiler.
Özel sporcuların engeli olmayan herhangi bir arkadaşı olma durumu artarken şarkı söyleyebilme ve oyun oynama durumunda artış oldu. Partner sporcuların ise özel sporcular ile arkadaşlık kurma ve spor yapmanın yanı sıra farklı aktiviteleri birlikte yapma durumlarında artış yaşandı.”
Proje, bu yıl farklı illerdeki 10’u üniversite ve altısı özel eğitim anaokulu olmak üzere 16 kurumda hayata geçiriliyor. Yeni dönemde 16 ilde 400’e yakın özel eğitim gereksinimi olan çocuk ve onlarla birlikte projede yer alan partner çocuğa ulaşılması hedefleniyor.
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