Ürün ve hizmetleri daha çok anlatacağız
VakıfBank’ta ağustos ayında Kurumsal iletişim Başkanlığı görevine gelen Arzu Kaymanlı Orsel, bankanın yeni bir iletişim diline geçiş yaptığını söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Önümüzdeki dönemde iletişimde müşterilerinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri daha çok anlatacaklarının altını çizen Örsel, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına ilişkin bir çerçeve oluşturduklarını da belirtiyor.
VakıfBank, Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı ve Alaaddin imzasını taşıyan yeni iletişim kampanyasıyla mecralarda yerini aldı. Bu kampanyada sunulan hızlı ve etkin bankacılık çözümleri, KOBİ’lere ve çiftçiye verilen destek, kazanılan uluslararası finans ödülleri, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın başarıları gibi boyutlar üzerinden VakıfBank’ın tüketicinin yanındaki güç olduğu vurgulanıyor.
Bu aslında VakıfBank için yeni bir iletişim dili. Daha önce iletişim stratejisinin merkezine ‘halden anlama’ konseptini koyan VakıfBank yola ‘yanınızdaki güç’ sloganıyla devam ediyor. Önceki hafta, ağustos ayında göreve gelen VakıfBank Kurumsal İletişim Başkanı Arzu Kaymanlı Örsel ile bir araya geldik.
Yeni bir iletişim diline geçtiklerini anlatan Örsel, önümüzdeki günlerde bankanın ürünlerini anlatma yönünde bir iletişim stratejisiyle hareket edecekleri bilgisini veriyor. Kurumsal sosyal sorumluluk anlamında da yeni bir çerçeve çizdiklerinden bahseden Örsel, burada yaptıkları çalışmaları eğitim, spor ve kültür sanat başlıklarında yeniden gözden geçirdiklerini söylüyor.
Eğitimde özel çocuk eğitimi alanında var olmayı sürdüreceklerini, üstün zekalı ve zihinsel engelli çocuklara yönelik farklı çalışmaların gündemlerinde olduğunu anlatan Örsel, VakıfBank Spor Kulübü ile kadın voleybolunu desteklemeyi sürdüreceklerini ifade ediyor.
Voleybol altyapı spor okullarının daha da yaygın hale getirilmesi de spor alanındaki projeler arasında. Örsel, kültür sanat alanında yatırım yapmak için farklı alanların değerlendirildiğinin üzerinde duruyor.
Bugün 990 şubesi olan VakıfBank’ın geniş bir müşteri kitlesi var. Arzu Kaymanlı Örsel, önümüzdeki yıl yapacakları iletişimde bu geniş müşteri kitlesinin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri daha çok anlatmak istediklerinin üzerinde duruyor.
Örsel, “Biz daha teknolojiğiz demek yerine müşterilerimizin günlük hayatını bu anlamda kolaylaştıran ne varsa onların üzerinde durmak ve anlatmak istiyoruz” diye konuşuyor.
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