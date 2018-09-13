Ürünlere yenilik getirmeye devam edecek
Kükrer Gıda ve Bizim Mutfak’ı satın alarak Türkiye’ye giren Japon Ajinomoto, geçen yılı entegrasyon çalışmalarıyla geçirdi. Ajinomoto İstanbul CEO’su Sinan Altun, ürünlere yenilik getirmenin ajandalarındaki en önemli gündem maddesi olduğunu söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Japonya’nın önde gelen gıda şirketi Ajinomoto, 2013 yılında Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı soslar üreten Kükre Gıda’nın yüzde 50 hissesini, Ağustos 2017’de de geriye kalan hisseleri satın almıştı.
Şirket, Bizim Mutfak markasıyla hazır çorba, bulyon, çeşni ve toz tatlı kategorilerinde üretim yapan Yıldız Holding şirketlerinden Örgen Gıda’yı da 2017 Nisan ayında bünyesine katmıştı. Ajinomoto Türkiye, bu iki şirketi birleştirerek temmuz ayından bu yana faaliyetlerine Ajinomoto İstanbul olarak devam etmeye başladı.
Bu bir yıl içinde, birbirinden farklı yönetim, kültür ve altyapısı bulunan bu üç şirketin entegrasyonunun yanı sıra ürünleriyle pazarda fark yaratmak için bazı inovasyon çalışmalarına da imza atıldı.
Önceki hafta tüm bunları konuşmak üzere Ajinomoto İstanbul CEO’su Sinan Altun ile bir araya geldik. Yedi kişilik bir lider takımıyla birlikte bu dönüşüm için çalıştıklarını söyleyen Altun, organizasyonun şekillenmesi konusunun bir yıl daha ajandalarında olduğunu da sözlerine ekliyor.
Ürünlerin yaratıcı şekilde halka sunulmasının da kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, Bizim Mutfak markasıyla hızlı bir şekilde bunun örneklerini ortaya koyduklarını belirtiyor.
Bu kapsamda öncelikle sağlıklı yaşam trendine paralel olarak bakliyatlı, lifli, doğal çorbalar tüketiciye sunuldu. Ardından ise karıştırıldığında puding, çalkalandığında ise milkshake olan yeni bir ürün daha piyasaya çıktı.
Ürünlere yenilik getirmek ve tüketiciye değişimi gösterebilmenin ajandalarındaki en önemli madde olduğunun altını çizen Sinan Altun, bu iki ürüne yakın zamanda yenilerinin de ekleneceğini anlatıyor.
Müşteriyle buluşma alanlarınında genişletildiğini ifade eden Altun, yeni distribütörler ve satış kanallarının da gündemlerinde yer aldığını söylüyor. HORECA pazarının öncelikleri haline geldiğini de ifade eden Altun, “Hem var olan ürünler hem de yeni ürünlerin pazarlaması da bizim için önemli.
Özellikle dijital bizim için önemli bir iletişim mecrası. Tabii satış noktaları da” diye konuşuyor. Ajinomoto’nun gıda ve gıda dışında farklı ürünleri söz konusu.
Bu ürünleri Türkiye’ye zaman içinde getirebileceklerinin söyleyen Sinan Altun, özellikle iddialı oldukları donmuş gıda ve kahvenin ilk gelebilecek ürünler arasında olabileceğinin sinyalini de veriyor.
Peki, Türkiye’ye satın alma ile giren Ajinomoto yeni satın almalar planlıyor mu? Kısa vadede böyle bir planları olmasa da fırsatları değerlendireceklerini söyleyen Sinan Altun, tüm bu çalışmaların gündemlerinde olduğunu ancak bunları öncelik-lendirme üzerine çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekliyor.
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