Verimlilik ve performans ön planda olacak

Aralık 28, 2016 0 Yorum 28 Okunma
Verimlilik ve performans ön planda olacak

2017’nin Türkiye’de iş dünyasının performans endişelerinin devam edeceği bir yıl olması bekleniyor.

Bu yüzden İK alanında süregelen yeniden yapılanma çabaları, 2017 yılında da devam edecek.

Yeni yılda verimlilik, yeniden yapılanma, yalın organizasyon, konsolidasyon kavramlarını daha sık duyacağız.

Uzmanlar, 2017’de insan kaynakları yönetimini değil, yetenek yönetimini daha çok konuşacağımızı söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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