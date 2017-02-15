Vodafone, A101 ile neden işbirliği yaptı?
Vodafone, Netflix ve Spotify gibi uluslararası markalarla başlattığı işbirliklerine A101 ile devam ediyor. Şirket, A101’in 6 bin 500’ü aşkın mağazasında ev kadınlarına ulaşmak için perakende zincirine özel tarife geliştirdi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu işbirliklerinin geri dönüşünden memnun olan şirket, önümüzdeki dönemde anlamlı yeni işbirlikleri yaratmak için çalışıyor. Son yıllarda şirketlerin kaynakları verimli kullanma adına başka şirketlerle yaptığı işbirliklerinde bir artış gözleniyor. Kimi teknoloji geliştirmek kimi de hizmet ağını ya da satış kanallarını geliştirmek için bu işbirliklerini yapıyor.
Son şirket işbirliği haberi Vodafone ile A101’den geldi. Bugüne kadar A101’de kontör satışı gerçekleştiren Vodafone, artık kadınlara özel oluşturduğu iki hat paketini de markanın 6 bin 500’ü aşkın mağazasında satacak.
Peki Vodafone pek çok satış noktası olmasına rağmen “Altın Kulüp” çatısı altında sunduğu özel avantajlara sahip Altın Tarifeler’i neden A101’de satmayı tercih etti? Bu soruyu geçen hafta bu işbirliğini anlatmak için yapılan toplantıda Vodafone Bireysel İş Birimi İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’a sordum.
Engin Aksoy, Türkiye’de 15 milyon gibi yüksek bir nüfusu oluşturan ev kadınlarının yoğunlukla erkeklerin çalıştığı bayi ve alt bayilere girmek istemediklerini gördüklerini söylüyor.
Aksoy, kadınların bu ihtiyaçlarını sürekli alışveriş yaptıkları marketlerde çözmek istediklerini fark edince böyle bir işbirliği yapma kararı aldıklarını anlatıyor. Vodafone’un hem kurumsal hem de bireysel tarafta bugüne kadar pek çok şirketle işbirliği yaptığını da hatırlatan Aksoy, anlamlı işbirlikleri yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ediyor.
Hatırlanacağı üzere marka yakın zamanda kurumsal tarafta Alibaba. com ve Gittigidiyor, bireysel tarafta ise Netflix ve Spotify gibi şirketlerle işbirliği yaptı. Engin Aksoy, bu işbirliklerinden hem müşteri memnuniyeti hem de ticari anlamda olumlu geri dönüşler aldıklarının altını çiziyor. Aksoy, kendilerini tamamlayacak markalarla bu tür işbirliklerini sürdürmek niyetinde olduklarını da söylüyor.
Bugün Türkiye’nin tüm illerinde 6 bin 500’ün üzerinde noktada olduklarını ve yıl sonunda mağaza sayısının 7 binin üzerine çıkacağını söyleyen A101 CEO’su Erhan Bostan da bu tarz işbirliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ediyor.
Kaliteli ürünleri en uygun fiyata sunma hedefiyle çalıştıklarını belirten Bostan, “Bu işbirliği sayesinde şimdi hizmetlerimize mobil iletişim olanağını da eklemiş olduk” diyor.
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