Vodafone, logosunu ve sloganını değiştirdi
17 ülkeden 30 bin kişiyle kapsamlı araştırma ve konsept testleri yapan Vodafone, 36 ülkede markasını yeniden konumlandırma kararı aldı. Şirket, bu yeni marka konumlandırma stratejisi doğrultusunda, yeni teknolojilere uyum sürecinde müşterilerine yol arkadaşlığı yapma hedefiyle logo ve sloganında da değişikliğe gitti.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bundan böyle markanın yeni sloganı olarak “Gelecek heyecan verici, hazır mısın?” kullanılacak. Brand Union tarafından hazırlanan yeni logoda ise markanın 1998’den beri kullandığı tırnak işareti şeklindeki ikonik logosu eskiye göre daha vurgulu bir biçimde kullanılıyor.
Yeni logo, tasarımda doğalcılık akımına uygun bir 3D tasarım yerine yepyeni bir 2D tasarımla hazırlandı. Peki yeni konumlandırma iş yapış biçiminde değişime neden olacak mı?
Bu soruya Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şu yanıtı veriyor: “Son 10 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonuyla çalışıyoruz.
Bu yeni marka kimliğimizle birlikte dijitalleşme vizyonumuzda yeni bir açılıma gidiyoruz. İlham veren markaya dönüşüyoruz. Yeni marka konumlandırmamız vizyonumuza güç katacak. Müşterimizin işini kolaylaştıracak teknolojiler sunmaya devam edeceğiz.
Yeni ürünler geliştiriyoruz. Örneğin artık dakika veriyoruz. Bunu ister konuşarak ister internette zaman geçirerek harcayabiliyorsunuz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?