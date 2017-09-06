Vodafone Türkiye, iletişimde 4.0’a geçmeye hazırlanıyor
Geçen yıl CEO’luk koltuğuna Colman Deegen’in oturmasıyla birlikte, Vodafone Türkiye’de inovasyon daha önemli hale geldi.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda müşteri ihtiyaçlarına uygun pek çok ürün ve hizmet geliştiren şirket son olarak Vodafone Pass paketinin lansmanını yaptı. İletişim stratejisini de gözden geçiren şirket, inovasyonun altının çizildiği yeni strateji üzerinde çalışıyor.
Vodafone, Türkiye’ye giriş yaptığında rakiplerini sarsmak için bir anti kahraman yaratmış ve ‘Vodafone’da fark var’ sloganlı iletişim kampanyasıyla mecralarda yerini almıştı.
Bu şirkete ciddi bir pazar payı kazandırdı. Ancak marka algısını güçlendirme ihtiyacıyla iletişim stratejisinde değişime gidildi. Bu yeni strateji doğrultusunda BKM oyuncularıyla çalışılmaya ve her segmente ayrı konuşulmaya başlandı.
Ardından ‘Vodafone’la kolayı var’ ve ‘4 bucak G’ sloganlı kampanyalar geldi. Mevcut müşterileri takip ederek, onların tüketim alışkanlıklarına uygun teklifler sunan şirket, bugünlerde ise yeni iletişim stratejisi üzerinde çalışıyor.
İnovasyonun Vodafone için çok önemli olduğunun altını çizen Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ebru Özgüç, son bir yıldır yenilikçi pek çok ürün ve hizmetin lansmanının yapıldığını hatırlatıyor.
Son olarak Vodafone Pass paketinin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de lansmanını gerçekleştirdiklerini ifade eden Özgüç, paket içeriğini her ülkenin kendisinin belirlediğinden de bahsediyor.
Ebru Özgüç, inovasyonla farklılaştıklarını ve inovasyonun altının çizildiği yeni bir iletişim stratejisi üzerine çalıştıklarından da bahsediyor.
Özgüç, network iletişiminde hayattan hikayelere ağırlık vermeye başladıklarını da hatırlatıyor. Bunun altında da kurumsal segment iletişiminde beş yılda 200’ün üzerinde gerçek müşterinin reklamlarda yer alması ve bunun markaya geri dönüşünün oldukça olumlu olması yatıyor.
Araştırmaya ciddi bir bütçe ayırdıklarına ve yılda 50’nin üzerinde pazar araştırması yaptırdıklarına değinen Ebru Özgüç, medya tüketim alışkanlıklarındaki değişimin medya yatırımlarını farklılaştırdığını da anlatıyor.
Özgüç, beş yıl önce medya yatırımları içinde dijitalin payı yüzde 9’lardayken geçen yıl bu oranın yüzde 21 olduğunu ve bu yıl ise yüzde 25’e çıkacağını ifade ediyor. Bu arada açıkhavayı ise daha az kullandıklarını söylüyor.
Ebru Özgüç, Türkiye’nin en büyük e-spor takımlarından biri olan BAUSuperMassive eSports ile marka ortaklığı yapan Vodafone’nun yakın zamanda dijitalde çok farklı işlerle tüketicinin karşısına çıkmaya hazırlandığını da sözlerine ekliyor.
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