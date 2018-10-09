Voleybolu destekleyen şirket sayısı artıyor
Voleybola şirketlerin ilgisi sürüyor. Son olarak Axa Sigorta Kupa Voley’in 2018-2019 sezonunda isim sponsoru oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 10 gün içinde Efeler Ligi’nin sponsorunu da açıklayacaklarını söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye her ne kadar bir futbol ülkesi olsa da, Türkiye’nin uluslararası arenada en başarılı olduğu branş kuşkusuz voleybol. Bu alana yatırım yapan ve branşı destekleyen şirket sayısı da giderek artıyor.
Son olarak AXA Sigorta, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Kupa Voley’e 2018-2019 sezonunda isim sponsoru oldu.
Bu sponsorlukta AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’in eski bir voleybolcu olmasının etkisi büyük. Bir takıma değil de, kadınlarda 19’uncu, erkeklerde ise 26’ncı kez düzenlenecek bu turnuvaya sponsor olmanın bilinçli bir tercih olduğunu söyleyen Ölken, insanların daha aktif bir yaşam sürmeleri için ilham verecek projelere destek vermenin işlerinin bir parçası olduğunu dile getiriyor.
Her ne kadar bir yıllık anlaşma yapsalar da işbirliğinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği bilgisini veren Ölken, bu konuda şöyle konuşuyor: “2018-2019 sezonunda aralık ayından itibaren gerçekleştirilecek Kupa Voley karşılaşmaları, tribünler, canlı yayınlar ve medya içerikleriyle milyonlarca sporsevere ulaşacak.
Biz de turnuvaya ev sahipliği yapacak tüm şehirlerde saha içi ve dışında gerçekleştireceğimiz etkinliklerle turnuvaya ve voleybola ilginin artmasına katkıda bulunmaya çalışacağız.”
Şu anda sadece Kupa Voley’e sponsor olarak görülse de şirket voleybola desteğini önümüzdeki yıllarda daha da genişletmeyi planlıyor.
Bu arada voleybolda bugün sadece Efeler Ligi’nin sponsoru bulunmuyor. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 10 gün içinde bu ligin sponsorunu da açıklayacaklarını söylüyor.
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