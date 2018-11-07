“Yapay zeka” kampanyası sürecek
Microsoft Türkiye, 25’inci yılını geride bırakıyor. Lisanslama ile işe başlayan şirket, bugün bulut bilişimden, yapay zekaya, nesnelerin internetinden, makina öğrenimi ve karma gerçekliğe kadar her alanda kurumlara ve bireylere hizmet veriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşması, bu yeni teknoloji alanında yerli girişimlerin desteklenmesi ve bunun sonucunda ekonomide uçtan uca üretkenliğin artması şirket yönetiminin öncelikli konuları arasında.
Hatta eylül ayında, Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili iletişim ve pazarlama hedefinin bir parçası olarak, dijitalde, sosyal medyada, açıkhava ve Microsoft Türkiye ofislerinde ‘Microsoft Yapay Zeka’ kampanyası yürütüldü.
Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel, Türkiye’deki pazarlama iletişimi planına uygun olarak, online ve yazılı medyada röportajlara ek olarak, İstanbul ve Ankara’daki stratejik lokasyon-lardaki dış mekânlarda Microsoft Yapay Zeka ilanlarının yer aldığını anlatıyor.
Açıkhava çalışması ile 4 milyon erişim yakaladıklarından bahseden Arbel, “Son olarak, kampanyayı kuruluşta yaygınlaştırmak için, yakında Microsoft Türkiye ofisi ‘Microsoft Yapay Zeka’ görsel çalışmalarıyla donatılacak” diye konuşuyor.
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