Yarış görüntüleri 800 milyon kişiye ulaşacak
Muğla ve çevresinde düzenlenen, toplamda 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı ve 17 etaptan oluşan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 10’uncu ayağı Rally Turkey başarılı bir şekilde tamamlandı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
350 yerli ve yabancı akredite gazeteci tarafından takip edilen yarış 155 ülkede canlı yayınlandı. Yarışın görüntülerinin ise yıl genelinde 800 milyon kişiye ulaşacağı öngörülüyor.
1 milyondan fazla kişinin sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı bu organizasyonun ardından, Rally Turkey’de Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı ve Rusya Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı General Viktor Nikolayeviç Kiryanov ile görüşen TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Rally Turkey sayesinde işbirlikleri geliştirdiklerini anlatıyor.
Yazıcı, şunları söylüyor: “Viktor Nikolayeviç Kiryanov ile hem yeni projelerimizi görüştük hem de ülkemizin otomobil sporları federasyonlarını kardeş federasyon ilan ederek ortak yarış düzenlemeye karar verdik.
Şu an hayalimiz Ankara-Moskova arasında bir yarış düzenlemek. Bunun üzerine konuşuyoruz.”
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