Yarışlar üçüncü yılında daha teknolojik olacak
1902’de temelleri atılan ve bugün acentelik, armatörlük, limancılık, lojistik, otomotiv, turizm gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren Arkas Holding, sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkan gruplardan biri.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda sanat ve spora yatırım yapan holding, Türkiye’de yelken sporunu en çok destekleyen kurumların da başında geliyor.
2011’de tamamen profesyonel sporculardan oluşan Arkas Sailing Team’in kurulmasının yanı sıra Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için de çalışmalar yapılıyor.
2017 yazında Çeşme’nin ilk uluslararası yelken yarışı Arkas Aegean Link Regatta’yı düzenleyen holding, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali kapsamında İzmir Arkas Körfez Yarışı ile İzmir Körfezi ile yelkenlileri buluşturuyor.
Her yıl bu organizasyonlara katılan yelken sayısının arttığının altını çizen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Körfez Yarışı’na bu yıl 50 tekne ve 400’e yakın yarışçının katıldığını anlatıyor.
Aslında yarışa katılmak isteyen daha çok tekne oldu ama bağlama yeri gibi teknik altyapı eksiklikleri nedeniyle sayı 50’de tutuldu. İzmir’in bağlama yerine ihtiyacı olduğu net olarak görülüyor.
Opera binasının önünde marina yapma planı var. Bir de eski İzmir Limanı ve Bayraklı Turan Marina’nın devreye girmesi ve bağlama kapasitesinin artırılması için siyasi iradenin bu konuda gerekli izinleri vermesi bekleniyor.
Bernard Arkas, gelecek yıl bu iki yarışta farklı bir teknoloji kullanılacağının bilgisini de veriyor.
Kordon boyunda büyük perdeler kurulacağını söyleyen Arkas, her yelkenlinin şamandırasına bir kamera koyacaklarını ve bu şekilde yarıştan canlı yayın yapılacağını anlatıyor. İlk uygulama ise Çeşme’de yapılan Arkas Agean Link Regatta’da olacak.
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