Yeni CEO’nun hedefi şirketi globalleştirmek
1999’da kurulan ve bugün 30’dan fazla servisin bulunduğu Mynet, 34 milyondan fazla tekil kullanıcıya hitap ediyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Haber-finans, kadın, oyun ve sosyal yayıncılığa odaklanan şirketin CEO koltuğuna haziran ayında Bilgen Aldan oturdu. Yakın zamanda Aldan ile bir araya gelerek kendisinin hedef ve ajandasını konuşma fırsatı bulduk.
Bir önceki yıla gore toplam gelirlerde ciddi bir büyüme sağladıklarını anlatan Bilgen Aldan, bu büyümede hem internet hem de sosyal yayıncılık tarafında programatik ve native satışların önemli bir etkisi olduğunun altını çiziyor.
Bununla birlikte oyun tarafındaki mobilleşmenin de önemli bir katkısı olduğuna değiniyor. Aldan, son çeyrekte iki yeni uygulama lansmanı olacağı bilgisini de veriyor. Bunlardan biri oyun grubunda, diğeri ise medya grubunda gerçekleşecek.
Bilgen Aldan, önemli bir veri yapısı kurmanın yanı sıra Mynet Content Studio ile markalı içerikler oluşturduklarını da anlatıyor.
Aldan, hem kullanıcıların hem de markaların, takip ettikleri platformlara ve servise uygun olarak hazırlanmış native içerikleri izlemek ve paylaşmak konusunda daha istekli olduklarını soylüyor.
“Öyle ki 20l8’de native içerik pazarının dünya çapında 60 milyar dolara çıkması ongorülüyor” diyen Aldan, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bundan sonra daha sistemli bir şekilde performans, programatik ve native content çalışmalarının birbirini takip ettiği ve tamamladığı, kullanıcıların hazırlanan içeriği daha doğal şekilde aldığı çalışmalara imza atmaya odaklanıyoruz.”
2017’nin kendileri için dijital ve mobil portföyü tamamlama ve iyileştirme, aynı zamanda 2018 tohumlarını atma yılı olduğunu söyleyen Bilgen Aldan, 2018’de ekosistemlerini geliştirme ve globalleşme yönünde ilerleyecekleri bilgisini veriyor.
Algan, hem internet yayıncılığında hem de sosyal yayıncılıkta global olarak izlenen bir internet şirketi olmanin hedefleri arasında yer aldığının altını çiziyor.
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