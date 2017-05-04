Yeni iletişim stratejisi iş sonuçlarına olumlu yansıdı
Halkbank, geçen yıl iletişim stratejisini yenilemiş ve mecralarda Şahan Gökbakar’lı reklamlarıyla yer almaya başlamıştı. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel, yeni stratejinin marka algısına önemli katkılar sağladığını söylüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Şenel, markalaşma stratejisinin temelindeki yenilikçi bankacılık anlayışını her platforma taşımak için çalıştıklarını da ifade ediyor. Halkbank, 79 yıllık bankacılık geleneğiyle KOBİ bankacılığı misyonuna sahip çıkarken, aynı zamanda dinamik, kendini yenileyen ve dönüşümü yönetebilen bir banka olmak için çalışıyor.
Banka, bir taraftan kadrolarını sürekli gençleştirirken, diğer taraftan da iletişim stratejisinde yenilikçi bir dil tutturmak için çaba harcıyor. Bu amaçla 2016 yılında yapılan konkurla ajansını değiştiren ve Andbrand ile çalışmaya başlayan Halkbank, geçen yıl mecraya çıkan reklamlarıyla dikkat çekti. “Halk İster, Halkbank Yapar” reklamı yapılan araştırmalarda geçen yılın en çok hatırlanan ilk üç kampanyasından biri olmayı başardı.
Samimiyet odaklı bu yeni iletişim dilinin çok beğenildiğini ifade eden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şenel, bunda reklam yüzleri Şahan Gökbakar’ın etkisinin büyük olduğunun altını çiziyor. Ardından gelen reklam filmlerinin de iş sonuçlarına olumlu yansımalarını gördüklerini belirten Şenel, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Küresel bir marka olma yolunda yaptığımız yatırımların karşılığını almak ve bu büyük hedeflere ulaşabilmek için, çalışmalarımızın yurtiçinde de anlaşılmasına ve desteklenmesine ihtiyaç duyuyoruz.
Bu noktada yeni reklam filmimizi izleyen herkes Avrupa’nın orta yerindeki yaygın şube ağımıza tanık olsun, müşterilerimiz ne kadar büyük bir kurumun paydaşı olduklarını bir kez daha görsün istedik. Reklam filmimizin bu hedefe büyük katkı sağladığına inanıyoruz.”
Son bir yıldır dijitale de yatırım yapmaya başladıklarını dile getiren Ömer Faruk Şenel, bankanın yaşadığı bu değişimi interaktif pazarlama stratejisiyle tüm takipçileriyle paylaşmaya çalıştıklarına da değiniyor. Şenel, bu doğrultuda sosyal medyadaki görünürlüklerinin ve etkinliklerinin son bir yıl içinde ciddi şekilde arttığının da altını çiziyor.
Banka, bu yıl ise iletişimde ağırlıklı olarak ürün reklamı yapacak. Kobi bankacılığı ve Paraf reklamlarını mecrada göreceğiz. Şahan Gökbakar’ın yer aldığı 3-4 film daha yayınlanacak. Bankanın Gökbakar ile anlaşması bu yılın sonunda bitiyor. Ama Ömer Faruk Şenel anlaşmanın uzatılabileceğini ifade ediyor. İletişim ekibi ise şu günlerde yapılan iletişimin marka algısını nasıl etkilediği üzerine araştırmalara yoğunlaşmış durumda. Sonuçları biz de merakla bekliyoruz.
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