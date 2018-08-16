Yeni iş modelleriyle büyümeyi sürdürüyor
Hürriyet Emlak, 2018’de teknolojiye yaptığı yatırım ve ekibe yeni kattığı isimlerle dikkat çekiyor. Sürekli iletişime önem veren şirket mecradaki reklamları kadar hayata geçirdiği yeni iş modelleriyle de alanındaki diğer şirketlerden farklılaşmaya çalışıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Gayrimenkul satıcılarıyla alıcılarını buluşturan dijital platformlar, bireysel kullanıcılar kadar emlak ofislerinin de kullandığı mecralar haline dönüştü. Bugün Türkiye’de 100 bin emlakçı olduğu tahmin ediliyor.
Bunların yüzde 35’i dijital platformları kullanıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz durgunluk döneminde bu platformları kullanmayan emlakçıların farklı kanal arayışıyla bu sitelere ilgisinin artması bekleniyor.
Sadece emlak dikeyinde faaliyet gösteren Hürriyet Emlak, pek çok kişinin gayrimenkul alım ya da satımını askıya aldığı bu dönemde, yaptığı reklam kampanyasıyla dikkat çekiyor.
Gerek terfi gerekse eğitim nedeniyle taşınmak isteyen kişilerin ev bakmasını ve nispeten mecraların da boş olmasını fırsat olarak gören şirket, bu ortamda fark yaratmak için iletişim yapmayı tercih etti.
2018 yılında Tribal Worldwide İstanbul ile çalışmaya başlayan Hürriyet Emlak, reklam kampanyasının ilk iki filmini mart ayında mecralara çıkarırken, diğer iki filmi ise yaz aylarında gösterime sundu.
Aslında bu kampanya Hürriyet Emlak içinde yapılan çalışmaların sadece görünen yüzü. Çünkü şirkette gerek ekibe gerekse teknolojiye ciddi yatırım yapılıyor.
Önceki hafta hem bu iletişim kampanyasını hem de rakiplerden farklılaşmak için yapılanları konuşmak üzere Hürriyet Emlak Satış Direktörü ve Projeland Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Bozay ile bir araya geldik. Hürriyet Emlak’ın sürekli iletişim yapan bir kurum olduğunun altını çizen Çağrı Bozay, şubat ayında başladıkları reklam kampanyalarını kasım ayına kadar sürdürecekleri bilgisini veriyor.
Bozay, reklam yayınlandıktan sonra günlük ziyaret, bakılan ilan, yeni gelen kişi sayısı, mobil uygulama indirim oranı ve platformda kalma sürelerinin arttığını dile getiriyor.
YENİ İŞTİRAKLER
Çağrı Bozay, Türkiye’de ilk defa emlak ekosistemi içinde yeni bir iş modelini hayata geçirdiklerinden de bahsediyor. “Kazanç Dünyası” ismini taşıyan bu model ile gayrimenkul sektörünün tamamlayıcısı olan sekiz sektördeki markalarla anlaşma yapıldı.
Aralarında Ikea, Filli Boya, Turkcell gibi markaların olduğu bu model ile Hürriyet Emlak’a gelip kiralama ve satın alma yapanlara emlakçılar farklı değer önerilerinde bulunuyor. Bu bazen bir indirim oluyor, bazen promosyon ya da garanti…
Bu modelin iletişimine ise eylül ayında başlanması planlanıyor. Çağrı Bozay, bu noktada 2018 yılında Hürriyet Emlak altında kurdukları bir iştiraki de anlatıyor. 2018’e kadar birinci el ve ikinci el gayrimenkul ilanlarının aynı sitede yer aldığını hatırlatan Bozay, yıl içinde kurdukları Hürriyet Projeland adındaki bu iştirakle birlikte ise birinci el konut ilanlarına artık bu platformda yer verdiklerini söylüyor.
Bozay, 6-7 ayda bütçelediklerinin 3-4 katı performans gösteren bu platformun inşaat firmalarından da ciddi talep gördüğünü ifade ediyor.
Hürriyet Emlak olarak piyasadaki sivil toplum kuruluşları (STK) ile geniş kapsamlı işbirlikleri olduğunu söyleyen Çağrı Bozay, Hürriyet Emlak Akademisi kurmak için çalıştıkları bilgisini de paylaşıyor.
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