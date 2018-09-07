Yeni kampanyasıyla marka bilinirliğini artıracak
Temmuz ayında iletişim kampanyasına başlayan Groupama Sigorta, yüzde 7’lerdeki marka bilinirlik oranını yüzde 10’lara çıkarmayı hedefliyor. Şirketin yeni KSS projesiyle ise atılan adımlar Omurilik Felçlileri Derneği’ne tekerlekli sandalye bağışına dönüşüyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de 60’ın üzerinde sigorta şirketi var. Bu şirketlerden biri de Groupama. Başak ve Güven Sigorta’yı alarak Türkiye pazarına giren şirket, 2009 yılından bu yana Groupama Sigorta unvanıyla faaliyetini sürdürüyor.
Temmuz ayında başladığı reklam kampanyasıyla dikkat çeken şirketin kurumsal iletişim yöneticisi Okan Gülşen ile önceki hafta şirketin iletişim çalışmalarını konuşmak üzere bir araya geldik.
Okan Gülşen’in verdiği bilgiye göre, 2014 yılında yaptıkları araştırmada marka bilinirliği yüzde 2 civarında çıkmıştı. Bu oran pazar paylarından da düşük seviyedeydi. Gülşen, marka isminin doğru söylenmesi, sigorta sektöründe olduklarının altının da çizilmesi hedefiyle bir iletişim kampanyası yapma kararı aldıklarını ve çalışmalara başladıklarını anlatıyor.
Kafalara kazınan bir slogan üretme gereğinin de farkında olduklarını aktaran Gülşen, ‘Kafana takma Groupama’ sloganının o dönemde bulunduğunu belirtiyor. 2015 yılında radyo ve dijitalde yoğun frekanslı reklamlar yapılıyor. Buna sonraki yıl da devam ediliyor. Böylece markanın bilinirliği yüzde 7’ler seviyesine geliyor.
Temmuz ayında başlayan kampanya da aslında bu iletişim çalışmalarının devamı niteliğinde. Okan Gülşen, ince elenip sık dokunmuş bir medya planlamasıyla televizyonda üç film ile yer aldıklarını söylüyor.
Gülşen, diğer şirketlerden farklılaşmak için sıcak ve samimi bir iletişim dili kullanmaya çalıştıklarını belirtiyor. Bir sigorta şirketi olarak risk satın alıp güven sattıklarını ifade eden Gülşen, her ne kadar iletişimde ürünlerden bahsedilse de ana hedeflerinin markanın bilinirliğini artırmak olduğunun altını çiziyor.
Son olarak ise şirket bir kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projesi başlattı. Healpy isminde bir mobil uygulama çıkaran şirket, bu uygulamada müşterilerine ve müşterileri olmayan kullanıcılara farklı içerikler sunuyor.
Uygulamanın herkes tarafından kullanılabilen ve en önemli özelliği adımsayarı. Bugüne kadar 4 bine yakın kişinin indirdiği bu uygulama sayesinde adımlar sayılıyor. Dahası 100 milyon adıma ulaşıldığında Omurilik Felçlileri Derneği’ne bir sandalye bağışlanıyor. Nisan ayından bu yana altı tane sandalye bağışlanmış bulunuyor.
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