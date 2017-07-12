Neden yeni marka konumlandırmasına gidildi?
Yeni marka konumlandırmasına giden AvivaSa, “Yarın şimdiden güzel” sloganlı iletişim kampanyasıyla mecralara çıktı.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
AvivaSa Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Bölüm Yöneticisi Saadet Nur Öktem, yeni konumlandırmanın satış ekibinin eğitiminden çağrı merkezinin iletişim diline ve hizmetlere kadar yansıtıldığını söylüyor.
Bugün Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısı 6.8 milyona, BES fon büyüklüğü ise devlet katkısı da dahil olmak üzere 68.9 milyar TL’ye ulaşmış durumda.
Bu alanın önemli oyuncularından biri de AvivaSa. 884 bin katılımcısı ve 13,3 milyar TL fon büyüklüğü bulunan AvivaSa, bu yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutluyor. BES dışında müşterilerine hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası gibi ürünleri de sunan şirket, 10’uncu yılında yeni marka konumlanmasına gitti.
Bugüne kadar “Geleceğini biriktirir” mottosuyla hareket eden şirket, insanların hayatlarını güzelleştiren, bugünden keyif almalarını sağlayan bir mottoyla yola devam etmeye karar verdi. Böylece “Yarın şimdiden güzel” sloganını taşıyan yeni kampanyasıyla mecralarda yerini aldı.
Peki AvivaSa 10’uncu yılında neden yeni marka konumlandırmasına ihtiyaç duydu?
Bu soruyu AvivaSa Müşteri Deneyimi ve Pazarlama Bölüm Yöneticisi Saadet Nur Öktem’e sordum. Son 10 yılda sektörün, tüketici beklentilerinin ve mevzuatların değiştiğini söyleyen Öktem, öncelikle tüketiciyi ve onun satın alma motivasyonunu anlamak için yola çıktıklarını belirtiyor.
Bu doğrultuda derinlemesine bir tüketici araştırması yaptıran şirket, insanların gelecek kaygılarının olduğunu ama bugünden bunun için bir şey yapmadıklarını görüyor. Sadece BES değil bütün ürünleri kapsayan bir konumlandırma hedeflendiği için de insanların hayatlarını güzelleştiren, bugünden keyif almalarını sağlayan bir motto olsun isteniyor.
Ayrıca bu konumlandırmanın iş yapış biçimine de yansıması istendiği için uzun ve zahmetli bir çalışmanın içine giriliyor.
“Yarın şimdiden güzel” mottosunu biz iletişim kampanyasında görsek de, Saadet Nur Öktem, AvivaSa’da satış ekibinin eğitimine, çağrı merkezinin iletişim diline, iç iletişime kadar bu yeni konumlandırmanın yansıtıldığını söylüyor. Öktem, yeni marka konumlandırmasıyla neyi farklı yaptıklarını ise “Biz artık ürüne ek hizmetler ekleyerek o hizmetlerden bugün yararlanmanızı sağlıyoruz.
Müşterimizin hayatına girdiğimiz andan itibaren onlara fayda sunmaya başlıyoruz” sözleriyle anlatıyor. Tüm mecraları etkili olarak kullanan çok kapsamlı bir medya planlaması yaptıklarından bahseden Saadet Nur Öktem, 10’uncu yıl iletişimiyle bu konumlandırmayı birleştireceklerine de değiniyor. Şirket, 10’uncu yıl için insan hayat döngülerinin yer aldığı dört tane farklı logo yaptırmış durumda.
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