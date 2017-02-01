Yeni modelle gelirleri ikiye katlayacak
Publicis Group, 50’nin üzerindeki ülkede grup şirketlerini Publicis One modeliyle tek bir yönetim altında birleştiriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu model en son Türkiye’de de uygulandı ve grubun ülkemizdeki 14 şirketi Publicis One çatısı altına birleştirildi. Bu modele geçişle birlikte şirketin Türkiye’deki gelirlerini üç yılda ikiye katlaması hedefleniyor.
Son yıllarda iletişim sektörü büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyor. İletişim sektöründeki dikey uzmanlaşma ile birlikte ajans sayısının artması pek çok reklamvereni bunları yönetme konusunda zorlamaya başladı.
Son birkaç yıldır da reklamverenin orkestrasyon ihtiyacını çözmeye yönelik ajansların farklı çözümler ürettiğine şahit oluyoruz.
Bunu gören dünyanın en büyük iletişim gruplarından biri olan Publicis Group da 2016 yılında müşterilerinin iletişim alanındaki tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında çözmek amacıyla yeni bir modele geçti. Bu çerçevede tüm ajans marka ve varlıkları, Publicis One modeliyle tek bir yönetim altında birleşti.
14 ŞİRKETE TEK CEO
Geçen yıl 50’nin üzerinde ülkede bu modele geçen şirket, yeni yılla birlikte Türkiye’de de Publicis One modeline geçti. Grubun Türkiye’de bulunan 14 şirketi Publicis One çatısı altında birleştirilerek tek bir yöneticiye bağlandı.
Publicis One Türkiye yapılanması kapsamında dönüşüm sürecine yön vermek ve kapsamlı bir stratejik vizyon oluşturmak üzere ise CEO’luğa Savaş İnanç Dedebaş getirildi. Dedebaş, göreve gelir gelmez yönetim kurulunu oluşturdu. Özlem Öğüt Çital kreatiften, Yunus Güvenen entegrasyondan, Kurtuluş Eken dijital ve teknolojiden, İlker Alişoğlu ise finanstan sorumlu yönetim kurulu üyesi oldu.
Bunların ardından ajansları ve müşterileri tek tek ziyaret edip bu yeni sistemi anlatan Dedebaş, bu dönüşümü halihazırda bunu başarmış şirketlerin deneyimlerinden de yararlanarak sağlayacak.
SATIN ALMALAR SÜRECEK
Geçen iki yılda Voden ve Digitouch’a yatırım yapan ve Lion Communications Türkiye hisselerinin tamamını satın alan Publicis, bu dönüşümle birlikte ülkeye yatırıma devam edecek. Savaş İnanç Dedebaş, satın alma için fırsatları incelemeye başladıklarını ve bir öneri listesi oluşturacaklarını söylüyor.
Dedebaş, veri ve dijitalde böyle bir yatırım yapılabileceğini söylüyor. Diğer grupların içerik şirketlerine olan ilgisine karşın, kendilerinin ise bu ihtiyacı içeriden çözme yoluna gitmeyi tercih edeceklerinin de altını çiziyor.
Şu anda Publicis One çatısı altında 420 kişi istihdam ediliyor. Hedef 14 şirketi tek binada toplamak. Savaş İnanç Dedebaş, yılın üçüncü çeyreğinde tüm şirketlerin aynı binada olmasını planladıklarını ve bunun için yer baktıklarını söylüyor. Dedebaş, bu yeni modele geçişle birlikte grubun Türkiye’deki gelirlerinin üç yıl içinde ikiye katlanmasının hedeflendiğini de ifade ediyor.
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