Yeni sloganı ‘Gömlek krallığı’
1998 yılında gömlek üretimiyle perakende sektörüne adım atan Tudors, bugün 13 ülkede faaliyet gösteriyor. Yurtiçinde 159, yurtdışında ise 42 mağazası olan marka, 2017 yıl sonuna kadar 40 yeni mağaza açmayı planlıyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Aksesuar ve triko ürünlerini de mağazalara taşıyan marka, yaptığı iletişim çalışmalarıyla da kendinden söz ettiriyor. “Ben deli değilim” sloganlı ilk reklam filmiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ürün politikasına gönderme yapan marka, leke tutmaz gömlek reklamıyla iletişimini sürdürmüştü.
Son olarak yine Sinan Çetin ile birlikte hayata geçirilen ve ‘Gömlek Krallığı’ sloganlı reklamlarıyla mecrada yerini aldı. Televizyonun yanı sıra Tudors’un web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından izlenebilen reklam filmi, açık hava ve radyo mecralarıyla da desteklenecek.
Yenilikçi ve güvenilir marka sorumluluğunu yeni iletişim kampanyasına taşıdıklarını söyleyen Tudors ‘ CEO’su Yaşar Ayaydın, “Bu filmle özellikle erkeklerin isteklerini modern çizgilerle karşılayarak sürekli kendimizi yenilemeye çalıştığımıza vurgu yaptık” diye konuşuyor.
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