Yeni sponsorluklar gündemde
150’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve 10 milyona yakın bağımsız temsilcisi bulunan Asya kökenli QNET, 2010 yılından beri Türkiye’de de faaliyet gösteriyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Türkiye’de 135 bin satış temsilcisi bulunan şirket, burada gıda takviyeleri ve renkli kozmetik üretimi gerçekleştiriyor.
Yakın zamanda yapılacak yatırımla ürün gamına şampuan, duş jeli ve saç kremini de ekleyecek olan şirket Türkiye’den bu ürünlerin ihracatını da yapmayı planlıyor.
QNET, özellikle spor odaklı iletişim çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen Premier Lig takımlarından Manchester City’nin sponsoru olduklarını söyleyen QNET Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, “Biz dünyada ve Türkiye’de sağlıklı yaşam ürünleri sunuyoruz. Özellikle de spora sponsor oluyoruz” diye konuşuyor.
Manchester City’e olan sponsorluklarını üç yıl daha uzattıklarını belirten Cem Geyik, Türkiye’de nasıl bir iletişim stratejisiyle hareket ettiklerini ise şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Halkalı Sevgi Evleri’nin Erkek Voleybol Takımına sponsor olduk.
2016 yılında başlayan sponsorluk bu yıl da devam etti. Eylül ayında da kız voleybol takımına sponsor olacağız. Bunun dışında Türkiye’de ve globalde sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz.”
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