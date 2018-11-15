Yeni yapı, iş yapış şeklini nasıl değiştirdi?
Havas Group, yılbaşında tüm yaratıcı ajanslarını tek çatı altında topladı. Havas Türkiye Grup CEO’su Serhat Akkılıç, “Aklınıza yaratıcı bir fikir geldiğinde tüm mecralarda bunun nasıl yapılacağını konuşacağınız insanlar bu binada” diyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Bu yılın başında, Havas Group, Türkiye’deki tüm yaratıcı ajanslarını tek bir grup çatısı ve ortak bir üst yönetim altında topladı.
Havas İstanbul, Project House, Engage ve Havas Health ajanslarından oluşan yaratıcı grubun Türkiye’deki ülke stratejisini belirleyecek olan yönetim kurulunda Grup CEO görevini Serhat Akkılıç, Chief Growth Officer görevini Cüneyt Devrim, Chief Integration Officer görevini Ceren Çubukçu, Chief Creative Officer görevini ise Ergin Binyıldız üstlendi.
Yeni yönetimde Oldaş Pınar’ın tüm kreatif ajanslar için ülke CFO’su olarak görevine devam edeceği açıklandı. Peki, bu yeniden yapılanma iş yapış şeklini nasıl değiştirdi?
Bugün tek bir isimleri olduğunu ve tek bir lokasyonda bulunduklarını ama bünyelerindeki ajansların varlık nedenlerinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Grup CEO’su Serhat Akkılıç, iş yapış şeklinin değişmediğini, bazı yerlerde farklılaşmanın söz konusu olduğunu anlatıyor.
Karma ekipler oluşturduklarını ve alınan eğitimler sayesinde her ekibin dijital ve ATL bazlı fikir üretmeye muktedir halde olduğunu aktaran Akkılıç, “Aklınıza yaratıcı bir fikir geldiğinde tüm mecralarda bunun nasıl yapılacağını konuşacağınız insanlar bu binada” diyor.
Bünyelerinde yer alan Project House’un Havas Grup’un dijital üretim merkezlerinden biri haline geldiğini dile getiren Akkılıç, bu şirketin yurtdışına yaptığı ihracatın arttığından da bahsediyor. 2019’da ise grubun iddialı projeleri var.
Dünyaya sunulacak projeler üzerine çalıştıklarını söyleyen Akkılıç, özellikle İstanbul’un yazılım üretiminde Havas Grup içindeki ağırlığının artmasını istediklerinin altını çiziyor. Diğer iletişim grupları Türkiye’ye farklı markalarını getiriyor ya da satın alma yapıyor.
Bunun kendi gündemlerinde de olduğunu söyleyen Serhat Akkılıç, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Bugün bazı alanlarda iş ortaklıklarıyla ilerliyoruz. İleride Türkiye’ye getireceğimiz ajanslar olabilir. Bunlar yeni nesil işlerimiz olacaktır.
Satın alma anlamında ise orta vade için şirketler baktığımızı söyleyebilirim. Ama dört ajansa yeni ajanslar eklenebilir.” 2018’i geçen yıla göre büyümeyle kapatacaklarını belirten Serhat Akkılıç, 2019’un zor bir yıl olacağını ama bütün yeniliklerin zorluklardan doğduğunu sözlerine ekliyor.
Akkılıç, önümüzdeki günlerde verimlilik adına konkurlar olacağını ve orada da kendilerinin öne çıkabileceğini anlatıyor.
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