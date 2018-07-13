Yerellikte öksüz kalmış işlere destek vereceğiz
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bankalar arasında iş yapan operasyonel bir kurum kimliğinden biraz daha son kullanıcıya markalarıyla mesaj veren bir kurum olmaya dönüşmüş durumda. Artık büyümeyi bunun üzerine kurguluyor.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Kısacası, BKM bir marka evi olarak konumlandırılmış bulunuyor. Son altı yılda tüketici koruma anlamında pek çok mesaj vermeye çalışan kurum, en genç markası Troy ile de kısa zamanda çok yol kat etti.
200 milyon kredi kartının kullanıldığı Türkiye’de bir yılda 2 milyon 700 bin karta ulaşıldı. Diğer markalarla yarışmak ve rekabet etmek niyetlerinin olmadığını her fırsatta söyleyen BKM Genel Müdürü Soner Canko, markalarla ‘rekaberlik’ (rekabet ve beraberlik) yaptıklarını anlatıyor.
Onların gittiği müşteriye gitme amacında hiçbir zaman olmadıklarını, olmayan pazarı yaratma gayretini taşıdıklarını ifade eden Canko, mavi okyanus stratejisiyle pazarı büyütmek istediklerine değiniyor.
BKM, hedef kitle olarak kendisine 10-18 yaş arası kart kullanmak isteyen gençler, ev kadınları ile gündelikçi olarak çalışan kadın ve erkekleri seçmiş durumda. Soner Canko, bir yıldır yaptıkları iletişimle bilinirliklerini yüzde 20 bandına getirdiklerinin altını çiziyor.
Ağırlıklı olarak sosyal medya ve dijitalde bilinirliğe etkisini gören kurum, özellikle bu mecrada farklı işler yaptı. Bu çerçevede yerel müziği, yemeği ve sanatı destekleme kararı alındı. Evrencan Gündüz, Refika Birgül ve Erdil Yaşaroğlu ile anlaşan kurum, onlarla farklı projeleri hayata geçirdi.
Evrencan Gündüz, eski türküleri modern ezgilerde yeniden yorumlayarak beş video çekti. Refika Birgül, her yemek programında alışverişi Troy ile yaptı. Erdil Yaşaroğlu, kredi kartı kullanımıyla ilgili karikatürler çizdi.
Bu noktada kendilerini en iyi anlayan influencerlar ile çalışmanın hedefleri olduğunu belirten Soner Canko, bundan sonra yerellikte öksüz kalmış işlere destek vermek niyetinde olduklarını ifade ediyor. BKM’nin bu yıl sonu hedefi ise TROY logolu kart kullanıcı sayısını 7 milyon kişiye ulaştırmak.
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