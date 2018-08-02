‘Zeka Küpü’ ile 50 bin öğrenciye ulaşılacak
Turkcell, 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) himayesinde başlattığı ve okullara teknoloji laboratuvarları açılmasını içeren ‘Turkcell Zeka Küpü’ projesi kapsamında, bugüne kadar 19 ilde 24 laboratuvar ile çocukların teknoloji deneyimine ortak oldu.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Proje, 2018 yılı sonuna kadar sekiz ilde daha 10 yeni labora-tuvarın kurulmasıyla hızla büyümeye devam edecek. Üç yıl içinde 30 bin öğrenciye ulaşan şirket, 2018 yılı sonu itibariyle ise 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.
Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl kurulacak laboratuvarların sadece kodlama ve elektronik alanlarında değil, fen bilimlerinin diğer alanlarında da kullanılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında bu yıl Ordu, Karaman, İzmir, Burdur, İstanbul, Trabzon, Antalya, Balıkesir, Bilecik ve Van’da laboratuvar kurulacak.
Üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar birçok ürünün yer aldığı laboratuvarlarda verilen yüz yüze eğitimler, www.zeka-kupu.com üzerinden verilen online eğitimlerle destekleniyor.
Sadece laboratuvarların kurulduğu okullardaki öğrencilere değil, tüm ülkeye fayda sağlamayı amaçlayan projede, sürekli güncellenen portalda yer alan online eğitimler ve programlarla öğrencilerin yeni bilgiler edinmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
Projeyle ilgili açıklama yapan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Türkiye’yi Endüstri 4.0’da bir üst lige çıkaracak ‘Yerli ve Milli Yapay Zeka’yı üretme yolunda, yeterli donanıma sahip insan kaynağının yetişmesine büyük önem veriyoruz” diyor.
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