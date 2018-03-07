2018’de önceliğimiz KOBİ’ler olacak
- 2018’de KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarlara öncelik veren kredi plasman politikamızı sürdüreceğiz. KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını 2018 sonunda yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz.
- 2018’de kredide yüzde 17, mevduatta yüzde 20 büyümeyi planlarken bilançomuzu yüzde 16 büyütmeyi amaçlıyoruz. Dijital ve mobil bankacılık yatırımlarımız da önceliklerimiz arasında olacak.
- ANKA projemizle, sistemlerimizi yeni elektronik ortama taşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz TFRS/9 Standardı’nın da katkısıyla yeni ve kişiselleştirilmiş kredi süreciyle hizmet vereceğiz.
- 2017’de aktif büyüklüğümüzü yüzde 31,9 artırarak 305,4 milyar TL’ye, aktif pazar payımızı yüzde 9,4’e yükselttik ve sektörün beşinci büyük bankası olduk. Mevduatımız yüzde 28,6 artışla 193,2 milyar TL’ye ulaştı.
- 2017’de nakdi kredilerimizi yüzde 28,5 artışla 203,5 milyar TL’ye taşıdık ve nakdi kredilerde dördüncü banka olduk. KOBİ kredilerimizi yüzde 33,3 artışla 77,6 milyar TL’ye, KOBİ kredilerindeki pazar payımızı yüzde 14,8’e taşıdık. 2017’de yüzde 45,6 yükselişle 3,725 milyon TL net kâr elde ettik. .
Osman Arslan/Halkbank Genel Müdürü
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