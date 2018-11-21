4,6 milyar TL net kâr elde ettik
2018’in dokuz ayında aktif büyüklüğümüz 2017 yıl sonuna göre yüzde 22,7 artarak 444,3 milyar TL oldu. Nakdi kredilerimiz 291,3 milyar TL’ye, gayri nakdi kredilerimiz 111,5 milyar TL’ye yükseldi. Ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığımız toplam kaynak tutarı 402,8 milyar TL’ye ulaştı.
Bu dönemde 4,6 milyar TL net kâr elde ettik. Öz kaynak büyüklüğümüz 46,6 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterliliği rasyomuz yüzde 17,4 oldu.
Yaygın şube ağı, dijital bankacılık kanalları ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla mevduat hacmimizi 2017 yıl sonuna göre yüzde 19,3 artırarak 243 milyar TL’ye yükselttik.
Kaynak yapımızı çeşitlendirmek ve fonlama maliyetlerimizi yönetmek amacıyla mevduat dışı kaynakları etkin kullandık, menkul kıymet ihracı ve kredi temini yoluyla borçlanma işlemlerini sürdürdük.
Kuruluşumuzdan bu yana faaliyetlerimizi ‘Türkiye’nin Bankası’ olma vasfıyla ve ülke ekonomisine katma değer yaratma gayesiyle yürütüyoruz. Milli bankacılığın önderliğini üstlenmeye ve Türkiye’de en çok güven duyulan müesseselerden biri olmaya devam edeceğiz.
Adnan Bali/İş Bankası Genel Müdürü
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