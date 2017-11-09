48 milyar TL’nin yönetimi değişecek

Kasım 9, 2017 0 Yorum 77 Okunma
48 milyar TL’nin yönetimi değişecek

BES’te yılbaşından itibaren bir portföy şirketi, bir emeklilik şirketinin fonlarının en fazla yüzde 40’ını yönetebilecek.

İş Portföy Yönetimi Genel Müdürü Tevfik Eraslan, bu durumda yılbaşında 48 milyar TL’lik fonun yönetiminin değişeceğini söylüyor.

Eraslan, “Değişen stratejilerle birlikte, yapılan alım-satımlarla piyasalarda oynaklığın artma olasılığını yüksek görüyorum” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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