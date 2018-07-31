50 şehirde, 5 bin çocuğa ulaşacağız
Yapı Kredi, Young Guru Academy (YGA) işbirliğinde 2017’de hayata geçirdiği ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesiyle ‘The Peer Awards for Excellence’ tarafından iki ödüle layık görüldü.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “74 yıldır eğitim, çevre, kültür, sanat gibi farklı alanlarda ülkemize katkı sağlamak doğal sorumluluğumuz oldu.
Bu anlayışla aydınlık bir gelecek için birlikte çalıştığımız YGA’nın‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ projesini de desteklemeye başladık” dedi.
Yapı Kredi Gönüllüleri’nin sahada çocukların eğitimi için çalıştığını söyleyen Gökhan Erün, 140 gönüllüyle 19 şehirde 450 çocuğa ulaştıklarını kaydetti.
Erün, üç yılda ‘Anadolu’ya Bilim Göçü’ ile 50 şehirde, 5 bin çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini, projeyi eylül ayında köy okullarına taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.
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