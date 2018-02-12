ABank’a 100 milyon dolar destek
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ın (EBRD), ‘Dış Ticaret Destek Programı’ kapsamında ABank’a sağladığı finansman limiti 100 milyon dolara ulaştı.
EBRD’nin Dış Ticaret Destek Programı’na, 2016’da 50 milyon dolar limitle dâhil olan ABank, söz konusu miktarı hızlı kullanarak limitin iki katına yükseltilmesini sağladı.
Bu program kapsamında ABank, dış ticaret işlemlerinin siyasi ve ticari ödeme risklerini teminat altına almak için uluslararası bankalar lehine EBRD garantisi sağlama olanağına sahip olurken; EBRD’nin ticaret finansmanı konusunda teknik işbirliği projelerinden de faydalanabilecek.
ABank CEO’su Kaan Gür, şu değerlendirmeyi yaptı: “Finansman limiti, dış ticaret finansmanındaki büyüyen hedeflerimizi teyit etti. Reel sektöre desteğimiz devam edecek.”
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