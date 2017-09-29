Abank’ta Gür dönemi
Geçen hafta bu sayfada ‘bankacılıkta bir transfer, bir terfi’ başlığı altında yazdığımız kulis haber hakkında beklediğimiz açıklama geldi. Geçen hafta Akbank’ın ticari bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Cenk Kaan Gür’ün halka açık, yabancı sermayeli bir bankaya genel müdür olarak göreve başlayacağı bilgisini paylaşmıştık.
Söz konusu bankanın da hafta içinde açıklama yapacağını duyurmuştuk. Beklenen açıklama Katar’ın ilk özel bankası The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki olan Abank’tan geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Zafer Kurtul ve Turgay Gönensin’i yönetim kurulu üyesi olarak bünyesine dahil eden Abank, son olarak Müge ÖneKin yerine genel müdür olarak Cenk Kaan Gür’ü transfer etti. Gür, 2 Ekim tarihi itibariyle yeni görevine başlayacak.
Bankacılık sektöründe 28 yıllık deneyime sahip olan Cenk Kaan Gür meslek hayatına Garanti Bankası’nda başladı.
Garanti Bankası’nda kurumsal, ticari ve KOBİ Bankacılığı alanlarında şube ve bölge müdürlüğü’nü takiben, KOBİ iş kolundan sorumlu pazarlama koordinatörlüğü yapan Cenk Kaan Gür, 2011 yılında Akbank’ta KOBİ Bankacılığı İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve iştiraklerde yönetim kurullarında görev aldı.
Hatırlanacağı üzere önceki ay da Abank’tan genel müdür yardımcısı Sezin Erken ayrılmış ve Fibabanka’ya transfer olmuştu. Erken, Fibabanka’da perakende bankacılık genel müdür yardımcısı Emre Ergun’un TEB’e transfer olmasıyla birlikte bu bankaya geçmişti.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?