Abank’ta sonunda asaleten atama oldu

Şubat 24, 2017 0 Yorum 66 Okunma
Abank’ta sonunda asaleten atama oldu

Yılsonunda, Körfez bölgesinin en önemli bankalarından The Commercial Bank’ın yüzde 100 iştiraki haline gelen ABank’ın üst yönetimi yeniden şekillendi.

ABank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, The Commercial Bank Yönetim Kurulu Üyesi Omar Hussain Alfardan getirildi.

The Commercial Bank CEO’su Joseph Abraham ve Paul Gossiaux ise ABank yönetim kuruluna giren yeni isimler oldu.

Bankada genel müdürlük görevini Nisan 2016’dan bu yana vekaleten üstlenen Müge Öner, bu göreve asaleten atandı.

Daha önce bankada CFO görevini üstlenen Öner, önceki genel müdür Meriç Uluşahin’in istifasının ardından, genel müdürlük görevini vekaleten üstlenmişti.



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