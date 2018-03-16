Abank’tan Alternatif Bank’a ‘Katar’ dönüşü
Katar’ın ilk özel bankası Commercial Bank, eski adıyla ABank’a ilk olarak 2013’te yüzde 70,84 oranında payı satın alarak ortak oldu. Üç yıllık ortaklığın ardından 2016 sonunda Commercial Bank, toplamda 1 milyar dolarlık yatırımla bankanın yüzde 100 hissesini aldı.
Bu rakam, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırım olmasıyla da dikkat çekiyor. Böylece Commercial Bank, Türkiye’de 1991’de Doğan Holding tarafından kurulan, Haziran 1992’de faaliyetlerine Alternatifbank olarak başlayan, 1996’da da Anadolu Grubu bünyesine geçen ve ismi Abank olan bankanın tamamının sahibi oldu.
Söz konusu gelişmeler sonrasında Abank, iki kurum arasındaki etkileşimin en üst seviyeye çıkmasını sembolize etmek üzere kurumsal kimliğini ve logosunu yeniledi. Banka artık resmi ticari unvanı olan Alternatif Bank ismiyle faaliyetlerini sürdürecek.
Yeni isim ve kurumsal yüzün fiziki değişimden çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, bu değişimle Commercial Bank’ın küresel vizyonu ve hedefleriyle tam bir entegrasyon sağladıklarını kaydediyor.
Gür, “Bu dönüşüm projesi kapsamında stratejimizin temel unsurlarını; ‘İnsana Yatırım’, ‘Kusursuz Hizmet ile Müşteri Memnuniyeti’, ‘Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum’, ‘Sermayenin Etkin Yönetimi ve Yaratıcı Yenilikçilik’ olarak belirledik” diyor.
Kaan Gür, yeni dönem hedeflerini ise şöyle özetliyor: “53 şubemizle daha iyi hizmet sunmaya öncelik vereceğiz. Üç yıl içinde şube sayımızı 70-75’e çıkarabiliriz. Sindirerek ve kararında büyümeye odaklandık.
Bundan sonraki süreçte; büyüme hayalleri olan, istihdam ve üretime katkıda bulunan her sektör ve ölçekten işletmeyle çalışmayı hedefliyoruz. Her müşterimizin iş ya da ticaret yolculuğunda birlikte büyümeye odaklanarak basiretli ticaretin bankacılığını yapacağız.”
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