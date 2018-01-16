ABank’tan finansman bonosu ihracı
ABank’tan yapılan açıklamaya göre, toplam bono ihracının halka arz büyüklüğü nominal 150 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından yüksek talep gören ihraçta, 76 günlük iskontolu bononun yıllık basit faizi yüzde 14,60, bileşik faizi ise yüzde 15,47 olarak belirlendi.
Konuyla ilgili açıklama yapan ABank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak Türk ekonomisine ve reel sektöre destek vermek için her türlü aracı etkin bir şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirterek; “İhracını yaptığımız finansman bonomuz, Borsa İstanbul’da nitelikli yatırımcılar arasında işlem görecek.
Bunun gibi ihraçlarla elde edeceğimiz kaynakları, reel sektörün finansmanında ve Türk ekonomisinin büyümesine katkıda bulunacak projelerde değerlendireceğiz” dedi.
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