Adnan Bali, hangi göreve talip?
Geçen hafta İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, basın mensuplarını İstanbul 4. Levent’teki genel müdürlük binasında ağırladı. Gündem, İş Banka-sı’nın 2007-2008 eğitim-öğretim döneminde başlattığı ‘Karneni Göster, Kitabını Al’ kampanyasının 10’uncu-sunun tanıtımıydı.
Bu yıl çocuklara ‘Astronotlar Üşür Mü? – Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı’ hediye edilecek. Toplantı sonrasında Adnan Bali basın mensuplarının bankacılık sektörüne ve İş Bankası’na yönelik sorularını da yanıtladı.
Bali’nin bu değerlendirmelerine aşağıda başlıklar halinde yer vereceğiz. Ancak öncelikle kampanyanın 10’uncu yılında dağıtılacak kitaplarla birlikte çocuklara 10 yılda 12 milyonu aşkın kitap hediye edilmiş olacağını ayrıca belirtelim.
Adnan Bali, toplantıda haber müdürümüz Talip Yılmaz’ın sorusu üzerine, İş Bankası Kültür Yayınları hakkında da şirketin genel müdürü Ahmet Salcan ile birlikte bilgi verdi. Kültür Yayınları şirketinin kâr amaçlı olmadığını ancak kendi yağıyla kavrulacak kadar bir kâr marjıyla kitap satışı yaptığını vurgulayan Bali, ilgili şirketin sermayesini artırarak limited şirketten anonim şirkete dönüştürdüklerini, artık mali açıdan çok daha güçlü olduğunu vurguladı.
Ahmet Salcan ise yılda 250-300 yeni ve 900’e kadar tekrar olmak üzere kitap basımı yaptıklarını söylüyor. Kitaplarla arasının iyi olduğunu, mümkün olan her fırsatta 2-3 kitabı bir arada okumayı tercih ettiğini söyleyen Adnan Bali, İş Bankası grubunda gönlündeki görevin İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürlüğü olduğunu söyleyerek, 13 yıldır bu görevi sürdüren Ahmet Salcan’a takıldı.
Adnan Bali, banka ve sektörle ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:
- Türkiye ekonomisi 2012’den bu yana yaklaşık yüzde 3-4 bandında büyüyor. Bu aslında ülkenin hem potansiyelinin altında hem de ihtiyaçlarına çok yeten bir büyüme oranı değil. Türkiye’de her yıl 1 milyon civarında işgücüne katılım var. Bu şu demek; siz yılda 1 milyon yeni iş yaratabilirseniz işsizliği ancak aynı seviyede tutabiliyorsunuz. Türkiye son yıllarda çok başarılı politikalarla 7 milyonun üzerinde yeni iş yarattı ama işsizlik düşmedi, yükseldi. Çünkü çok dinamik genç nüfus var ve işgücüne katılım oranı son derece yüksek.
- KGF aracılığıyla kullandırılan kredilerde çok hızlı gelişme oldu. Ancak ihtiyaçlar da ciddi şekilde ortadaydı. Çünkü kredi ile büyüme arasında ciddi bir korelasyon var. Türkiye ekonomisinde belli bir büyümeyi tutturacaksanız, mutlaka onun gerektirdiği oranda da bir kredi büyümesi lazım.
- İş Bankası, 15 milyar liraya yakın KGF destekli kredi kullandırdı. Bizde yüzde 78 civarındaki kısmı yeni kullanım oldu.
- KGF aracılığıyla kredi kullanımları büyümeyi destekleyecektir. Benim bazı ölçütlerim var. Mesela ticari araç talebi önemlidir. Özellikle de küçük ticari araç. Ona iyi bakmak lazım. Mesela 2009’da canlanmayı 1-2 ay kadar önce sahada yaptığım fiili ziyaretlerde ticari otomotivden tespit etmiştim.
- Kredi kullanımının iki kısıtı var: Biri sermaye, diğeri likidite. Sermayeniz yeterli değilse, likiditeniz olsa bile kredi veremezsiniz. Likidite kıtlaşmış-sa, sermayeniz olsa bile bu defa verecek fonu bulamazsınız. Dolayısıyla her ikisinin de sistemde akışkanlığının olabilmesi lazım.
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