Akbank, 2017 net kâr hedefini aşacak
Akbank, üçüncü çeyrekte piyasa ortalama beklentisinin yüzde 9 üzerinde, 1,48 milyar TL solo net kâr elde etti. Beklentimiz, 1,37 milyar TL idi. Aradaki fark, bankanın bu çeyrekte muhasebesel değişikliğe giderek 105 milyon TL ‘iştiraklerden elde edilen gelir’yazmasından kaynaklandı.
Üçüncü çeyrekte marjlar, TL mevduat maliyetleri nedeniyle baskılanırken diğer gelir ve gider kalemleri genel olarak beklentilerimizle uyumlu geldi. Bankanın çeyrek içinde aktif kalitesi daha da iyileşerek kâr üzerindeki karşılık baskısının azalması da diğer çekiyor.
Bankanın dokuz aylık performansından; yılbaşında yüzde 10 kâr artış hedefini yüzde 20’nin çok üzerine çıkarak aşacağı anlaşılıyor. 2017 yılı solo net kâr beklentimiz olan 5,8 milyar TL’nin makul olduğunu düşündüğümüz Akbank için 10,61 TL hedef fiyat ile ‘tut’ diyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?