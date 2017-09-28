Akbank, aktif kalitesiyle öne çıkabilir
“Akbank, 2017’nin ilk altı ayında net kârını 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 24 artırarak 3 milyar 23 milyon TL’ye çıkardı.
İlk yarıda kârlılığı destekleyen faktörler; net faiz, net komisyon ve ücret gelirlerindeki artışın yanı sıra, karşılık giderindeki düşüş de oldu.
TL mevduat maliyetlerindeki artış kredi-mevduat makasında çeyreksel bazda daralmaya neden olsa da, takibe düşen kredilerin azalması ve tahsilat oranının artması ve buna bağlı olarak net risk maliyetinin azalması, kredi kalitesinde artışa işaret ediyor.
Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise ilk yarı itibarıyla yüzde 15,97 oldu ve Türk bankacılık sektöründe sınır olan yüzde 12’yi geçti.
Banka, düşük takipteki krediler ve yüksek karşılık oranı avantajıyla ve aktif kalitesiyle ön plana çıkabilir. Akbank’ta önerimiz ‘al’, hedef fiyatımız ise 11,50 TL.”
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