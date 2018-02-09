Akbank, potansiyel risklere karşı korunaklı
“Akbank, düşük takipteki krediler ve yüksek karşılık oranı avantajıyla aktif kalitesini 2017’de de sürdürdü. Mevduat maliyetlerindeki artışa karşılık çift haneli kredi büyümesiyle kredi/mevduat makasında artış görüldü.
Takipteki krediler oranı ise 2017 yıl sonu itibarıyla yüzde 2,1 ile oldukça düşük bir seviyede. Takibe düşen kredilerin azalması ve yüksek tahsilat oranıyla Akbank’ın kredi kalitesinde de artış var.
OTAŞ kredisini yakın izlemeye alan banka, son çeyrekte 700 milyon TL karşılık tutarı ayırırken yıllık bazda yüzde 25 artışla 6 milyar 20 milyon TL net kâr açıkladı.
TL menkul kıymet getirileri de TÜFEX getirilerindeki artışla desteklendi.
Değerlemesi cazip ve potansiyel risklere karşı korunaklı olan Akbank hisseleri için yüzde 12 potansiyeliyle 12,30 TL hedef fiyatımız ve ‘Endeks Üzeri Getiri’ öngörümüz var.”
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