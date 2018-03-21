Akbank Private Banking’e beş ödül
Akbank Private Banking, Euromoney’nin ‘Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Araştırması: 2018’ ödülleri kapsamında, beş kategoride ‘Türkiye’nin En İyisi’ ödüllerinin sahibi oldu.
Akbank Private Banking Bölüm Başkanı Didem Bağrıaçık; ‘Net Değer Özellikli Hizmetler’, ‘Varlık Yönetimi’, ‘Aile Hizmetleri’, ‘Araştırma ve Varlık Yönetimi Danışmanlığı’, ‘Sosyal Etki Yatırımları’ kategorilerinde Türkiye’nin en iyisi seçildiklerini söyledi.
Bağrıaçık, “Müşterilerimize yaşattığımız özel bankacılık deneyimi, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden duyduğu memnuniyet, küresel ölçekte prestijli ödüllere layık bulunmamızın önünü açıyor” diye konuştu.
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